Ankara'da yaşayan bir çift, 9 yaşındaki kızlarının köy evi hayalini gerçekleştirmek isterken 700 bin lira dolandırıldıklarını öne sürdü. 4 yılda biriktirdikleri altınları bozdurup firmaya ödeme yaptıklarını anlatan çift, memleketi Kırıkkale'de 50 günde teslim edileceği söylenen evin inşaatının yaklaşık 6 aydır temelde kaldığını söyledi.

Ankara'da yaşayan Müzeyyen ve İlker Demirhan çifti, 9 yaşındaki kızlarının köy evi hayalini gerçekleştirmek için 4 yıl boyunca biriktirdikleri altınları bozdurup bir prefabrik yapı firmasına 700 bin lira ödediklerini söyledi. Kırıkkale'nin Hasandede köyünde 50 günde teslim edilmek üzere anlaştıkları evin inşaatının yaklaşık 6 aydır temelde kaldığını belirten çift, parasının iadesini istiyor. Demirhan çiftinin iddiasına göre, görüştükleri firma yetkilisi kendilerini Eskişehir'e davet etti. Burada sözleşme imzalayarak 700 bin lirayı nakit ödedi. Kalan tutarı anahtarı aldıktan sonra taksitler halinde ödemek üzere anlaştıklarını belirten çift, Hasandede köyünde temel atıldıktan sonra inşaatın ilerlemediğini öne sürdü. Demirhan çifti, firmaya ödedikleri 700 bin lirayı geri almak için hukuki süreç başlattıklarını söyledi.

"Çocuğumun bir hayali vardı, köyde bir evimiz olması"

Yaşadığı süreci İHA muhabirine anlatan 2 çocuk annesi Müzeyyen Demirhan (42), "Benim 9 yaşındaki kızımın doğuştan kalbi delik. Şu an hastanede her altı aya bir kontrol, çocuk kardiyolojisinde takipte. Çocuğumun bir hayali vardı, köyde bir evimiz olması. Düğünde, bayramda, seyranda Ankara'da evin içinde değil de köye gelip bir temiz hava alıp, köyde zaman geçirmekti. En büyük hayali buydu" dedi.

"Gecelerce sabahlara kadar uyumadım"

Eşiyle birlikte nasıl birikim yaptıklarını ve firmayla görüşmelerini anlatan Demirhan, "Çocuğumun bu hayali üzerine 4 sene karı koca sırt sırta vererek çalıştık. Ben el işi yaptım. Gecelerce sabahlara kadar uyumadım. El işi yaptım sattım, örgü yaptım sattım, çiçek yaptım sattım, papatya yaptım sattım. Eşim zaten kendi işinde çalıştı. Yemedik, içmedik, biriktirdik. Dedik, artık hayali gerçekleştirelim. Firmaları araştırmaya başladık, firmaları gezmeye başladık. Karşımıza bu Eskişehir'deki İs Demir Yapı Group sahibi Selimcan Demir çıktı karşımıza. Eskişehir'e görüşmeye gittik. Görüşmeye gittiğimizde bize çok cazip teklifler, çok alternatifler sundu. Elimizdeki 700 bini aldı, senet imzalattırdı. Anahtar tesliminden sonra taksitlere bölecekti. O şekilde anlaşmıştık. Evi 50 gün içerisinde yapıp anahtarı teslim edecekti. Sözleşme imzaladık. Yasal olmayan hiçbir evrak yok. Her şeyi yasal olarak yaptırdık. Fakat 50 gün içerisinde evimizi teslim etmedi, yapmadı" ifadelerini kullandı.

"Evinizi de yapmıyorum, paranızı da vermiyorum, dedi"

Kış gelmeden evin tamamlanması için firma yetkilisini defalarca aradıklarını söyleyen Demirhan, telefon görüşmelerine ilişkin şu iddialarda bulundu:

"İşte 6 ay oldu neredeyse. Kendisine defalarca yalvardık, yakardık. 'İşte kış geliyor, evimizi yap. Lütfen evimizi yap. Çocuğumuz işte tatilde eve gitmek istiyor.' Telefonlarımıza cevap vermedi, asla telefonlarımıza cevap vermedi. Telefonları açtıysa da bizle hep dalga geçti, hep bahaneler sundu, hep yalan söyledi. Bir gün telefon konuşmasında bize rest çekti. 'Evinizi de yapmıyorum, paranızı da vermiyorum' dedi."

"Lütfen böyle ev yaptırmak, ev hayali olanlar dikkatli olsun"

Benzer durumda başka ailelerin de bulunduğunu ve firma yetkilisinin sosyal medyada ilan paylaşmayı sürdürdüğünü öne süren Demirhan, "Sayısı bizim bildiğimiz 15'e yakın. Bizim bilmediğimiz daha kim bilir onlarca insanın canını yakmış, parasını almış, dolandırmış. Hiçbir şey olmamış gibi sosyal medyada, Instagram'da, Facebook'ta, bir sürü reklam verilen yerlerde hala kendisinin işte yaptığı, sanki gerçekten yapmış bitirmiş gibi ev resimleri paylaşarak, güzel imkanlar sunarak, cazip fiyatlar sunarak, sahte ilanlar vererek hala insanları ağına düşürmeye, kandırmaya çalışıyor. Vatandaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum. Lütfen böyle ev yaptırmak, ev hayali olanlar dikkatli olsun. Araştırsın. Sunulan cazip tekliflere bizim gibi aldanmasın. Hayalleri yarım kalmasın. Çocuklarının hayali yarım kalmasın. Benim kalbi delik çocuğumun hayali yarım kaldı. Kimsenin hayali yarım kalmasın" şeklinde konuştu.

"Herkesin parasını versin"

Ödedikleri paranın iade edilmesini isteyen Demirhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bir anneyim. Bir annenin feryadına lütfen Vatandaşın paramızı bir an önce iade etmesini istiyorum. Cezalandırılmasını istiyorum. Burada tek başıma kendim için değil, bütün mağdurların adına konuşuyorum. Herkesi mağdur etti. Herkesin parasını versin. Herkesin bizim gibi ihtiyacı var. Kimse kolay kazanmıyor."

"50 günün sonunda ek süre istedi. Ona da razı olduk"

İlker Demirhan (54) ise atılan temelin istedikleri gibi olmadığını ve firma yetkilisinin talep ettiği ek sürenin de dolduğunu belirterek, "Eşimin ve benim çabalarımızla dört yıl ya da biraz daha fazla zaman içerisinde biriktirdiğimiz, tek tek aldığımız altınlarımızı bozdurduk. Ondan sonra adamın eline hazır 700 bin lira, nakit olmak üzere para saydık. İşte bu gördüğünüz temeli attılar bize. Ama bu da istediğimiz türden bir temel değildi. Burada da kandırıldık. Bunun yanı sıra söylediği sözün ardında duramadı, durmadı. 50 gün süre vermişti, yerine getirmedi. 50 günün sonunda ek süre istedi. Ona da razı olduk. O da geçti. Ve hayallerimizle oynadı, çocuklarımın hayalleriyle oynadı. Ev yaptırma konusunda yanaşan herkese güzel vaatlerle, ondan sonra 'imkan sunarım' vaadiyle kumpas kurdu diyeyim, tamam mı? Ağ kurdu ve ağına herkesi düşürdü" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı