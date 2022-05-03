Ankara Büyükşehir'in Parklarına Bayramda Yoğun İlgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelindeki rekreasyon alanları, Ramazan Bayramı'nda da Başkentliler'in başlıca uğrak yeri oldu.

7'den 70'e Başkentliler, Ramazan Bayramı'nda da Seğmenler Parkı'ndan Botanik Park'a, Dikmen Vadisi'nden Mogan Park'a, 30 Ağustos Zafer Parkı'ndan Gazi Park'a kadar ABB'ye ait tüm rekreasyon alanlarında eğlenme ve dinlenme fırsatı yakaladı.

BAYRAMDA PARKLAR ÇOCUK SESLERİ İLE YANKILANDI

Bisiklete binerek ya da yürüyüş yaparak temiz havanın tadını çıkaran vatandaşlar, basketbol ve plaj voleybolundan badminton ve tenis kortlarına, açık hava gösteriminden çocuk oyun gruplarına kadar pek çok aktiviteye katılarak ailece eğlenceli vakit geçirdi.

Başkent'te güvenli ve huzurlu bir ortam sunan rekreasyon alanlarında bayramda çocuk sesleri yankılanırken, yeşilin her tonunun hakim olduğu parklara gelen vatandaşlar, düşüncelerini şu sözlerle özetlediler:

-Kutay Kalyon: "Havanın güzel olmasını fırsat bilerek arkadaşlarımızla birlikte mangala geldik. Sınav öncesi stres atıyoruz."

-Zeynep Özbir: "Memleketimize dönmeden önce arkadaşlarımızla parklara geldik, güzel ve keyifli dakikalar geçiriyoruz."

-Gizem İlgar: "Hocamızla birlikte bisiklet dersi için Mogan Parkı'na geldik. Mansur Başkanımızı seviyoruz."

-Ahmet Dursun: "3 yıldır Ankara'da yaşıyorum Mansur Başkanımız Ankara'yı muhteşem hale getirdi. İnsanlar parklarda nefes alabiliyor, eğlenceli vakitler geçiriyor."

-Tarık Öztürk: "Ramazan Bayramı'nın birinci gününde ailemizle beraber parklara geldik, güzel vakit geçiriyoruz."

-Aleyna Nil Dönmeci: "Kastamonu'ndan bayram ziyareti için Ankara'ya geldim ve ailemle birlikte parkta güzel vakit geçiriyoruz."

-Hacı Yavlar: "Parklar çok güzel olmuş, çok beğendim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."