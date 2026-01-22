Anadolu Üniversitesi spor altyapısıyla sağlıklı kampüs vizyonunu sürdürüyor

Anadolu Üniversitesi, akademik eğitimin yanı sıra öğrencilerin ve personelin fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimini destekleyen spor faaliyetlerine verdiği önemle dikkat çekiyor.

Sporun sağlıklı ve dengeli bir yaşamın temel unsurlarından biri olduğu anlayışıyla hareket eden üniversite, kampüs yaşamını aktif kılacak imkanlar sunmayı sürdürüyor. Bu doğrultuda Anadolu Üniversitesi bünyesinde geçtiğimiz yıl boyunca 173 sportif faaliyet gerçekleştirildi. Yıl boyunca düzenlenen organizasyonlar; bireysel ve takım sporları başta olmak üzere farklı branşlarda öğrencilerin ve personelin spora katılımını teşvik etmeyi amaçladı. Üniversitenin spor altyapısını güçlendiren önemli merkezlerden biri olan Yunus Emre Spor Salonu, dört ayrı salonu ile hem öğrencilere hem de üniversite personeline hizmet vermeye başladı. Basketbol, voleybol ve çeşitli salon sporlarının yanı sıra spor salonu bünyesinde yer alan yüzme havuzu, sentetik çim futbol sahası, halı saha ve tenis kortları da aktif olarak kullanılabiliyor. Anadolu Üniversitesi, bu imkanlarla farklı spor branşlarına yönelik erişilebilir ve kapsayıcı bir spor ortamı sunuyor.

Anadolu Üniversitesi, sportif organizasyonların yanı sıra ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettiği başarılarla da öne çıkıyor. Üniversite sporcuları, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Şampiyonaları'nda toplam 33 madalya ve 8 kupa kazanarak üniversiteler arasında üst sıralarda yer aldı. Geçtiğimiz yılın en dikkat çekici başarılarından biri ise Taekwondo branşında elde edildi. Anadolu Üniversitesi Taekwondo Takımı, EUSA 2025 Avrupa Üniversiteler Şampiyonası'nda kazandığı 3 altın madalya ile Avrupa şampiyonu oldu. Anadolu Üniversitesi'nde yaklaşık 40 yıldır geleneksel olarak düzenlenen Bahar Şenlikleri kapsamında planlanan spor etkinlikleriyle kampüs yaşamının hareketlendirilmesi amaçlanıyor. Basketbol, voleybol ve futbol başta olmak üzere birçok branşta gerçekleştirilecek müsabakalar sonucunda finaller yapılacak. Etkinliklere öğrenciler ve üniversite personeli katılım sağlayacak. Sporu yalnızca rekabet unsuru olarak değil; sosyal etkileşimi artıran, takım ruhunu güçlendiren ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını destekleyen bir alan olarak ele alan Anadolu Üniversitesi, bu yöndeki çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Üniversite, sunduğu spor imkanlarıyla eğitimin yanı sıra aktif ve dinamik bir kampüs kültürü oluşturmayı hedefliyor. - ESKİŞEHİR