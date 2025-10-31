Amatör Balıkçıdan 7 Kilogramlık Dev Levrek

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'un Türkeli ilçesinde amatör balıkçı Ufuk Demir'in oltasına yaklaşık 7 kilogram ağırlığında levrek takıldı.

Türkeli ilçesinde balık tutmak için Güzelkent sahiline giden amatör balıkçı Ufuk Demir, bir süre denize olta attıktan sonra oltasının ağırlaştığını fark etti. Büyük bir balığın takıldığını anlayan Demir, dakikalarca süren sabırlı mücadelesinin ardından dev levreği kıyıya çıkardı. Balığın tartımında yaklaşık 7 kilogram geldiği öğrenildi.

Levreği yakalayan Ufuk Demir, şöyle konuştu:

"Sabah erken saatlerde uyandım. Oltamı aldım ve deniz kenarına gittim. Oltamı suya attım herhangi bir şey yok. İkinciye attım ve oltama bir şey takıldı. Kıyıya yavaş yavaş çektim ve baktım ki, büyük bir levrek. Kıyıya çektim ve bir kısmı sudayken misinam koptu. Sonrasında balık suya yakındı elimle aldım ve biraz sudan uzaklaştırdım."