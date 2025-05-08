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Amasya'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' ile Boğulma Vakalarına Önlem

Amasya'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' ile Boğulma Vakalarına Önlem
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Amasya Valisi Önder Bakan, yaz aylarında boğulma vakalarını önlemek amacıyla 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında düzenlenecek ücretsiz kurslara vatandaşları davet etti. Vali, çocuk ve gençlerin bu kurslara katılarak yüzme öğrenmelerinin önemine vurgu yaptı.

Amasya Valisi Önder Bakan, yaz aylarında yaşanan boğulma vakalarının önüne geçebilmek için vatandaşları 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında düzenlenecek kurslara davet ederek çocuklarını yönlendirmelerini istedi.

Yaz aylarında yurt genelinde yaşanan boğulma vakalarının önüne geçebilmek için ilde yüzülmesi yasak olan göl, gölet, akarsu ve barajlara girilmemesinin gerektiğini belirten Vali Bakan, "Bu noktada çocuk ve gençlerimizi Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında açılacak olan ücretsiz kurslara katılmaya davet ediyorum. Kapalı yüzme havuzumuzun da vatandaşlarımızın hizmetinde olduğunu belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Bakan'ın son iki aylık asayiş verilerine ilişkin bilgiler paylaştığı toplantıya İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Yiğit de yer aldı. Bu yılın Mart ve Nisan aylarının 2024 yılının Mart ve Nisan aylarıyla kıyaslandığında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun yüzde 89, motosiklet hırsızlığının yüzde 86, konut dokunulmazlığını ihlal suçunun yüzde 71, kasten yaralama suçunun yüzde 37, evden hırsızlık suçunun yüzde 36 ve dolandırıcılık suçunun ise yüzde 31 oranında azaltıldığı bildirildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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