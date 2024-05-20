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Amasya'da Jandarma Komando Birliklerine Arama-Kurtarma Eğitimi Verildi

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Amasya'da jandarma komando birliklerine arama-kurtarma eğitimi verilerek tatbikat yapıldı. Eğitime Ankara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Amasya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Komando Bölüğü ile Amasya İl AFAD Müdürlüğü personeli katıldı. Eğitimde anlatılan bilgiler tatbikatta uygulandı ve enkazda mahsur kalan personel kurtarıldı.

Amasya'da jandarma komando birliklerinde görevli personele arama-kurtarma eğitimi verilerek tatbikat yapıldı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı'nın deprem ve diğer doğal afetlere karşı arama-kurtarma faaliyetleri kapsamında 5 gün süren eğitime Ankara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Amasya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Komando Bölüğü ile Amasya İl AFAD Müdürlüğü personeli katıldı.

Eğitimde anlatılan bilgiler tatbikatta uygulandı. Enkazda mahsur kalan personel ekipmanların kullanılmasıyla kurtarıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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