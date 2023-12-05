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Amasya'da İçi Para Dolu Cüzdan Sahibine Teslim Edildi

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Amasya'da duyarlı bir vatandaş tarafından bulunan içi para dolu cüzdan, zabıta ekiplerince sahibine teslim edildi. Cüzdanını kaybeden Ayşegül Pala, belediyeye giderek cüzdanını teslim aldı.

Amasya'da duyarlı bir vatandaş tarafından bulunan içi para dolu cüzdan, zabıta ekiplerince sahibine teslim edildi.

Çelebi Mehmet Meydanı otopark girişinde para dolu cüzdan bulan bir vatandaş, Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine ulaşarak cüzdanı verdi. Daha sonra belediye tarafından şehir genelinde yapılan anonslar yapıldı. Cüzdanını kaybeden Ayşegül Pala, belediyeye giderek cüzdanını teslim aldı.

Pala, parayı bulan duyarlı vatandaş ile ekiplere teşekkür etti. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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