Amasya'da Genç Çiftçi Esra İnan: Karpuzlarıyla Pazarda Müşterilerin Kalbini Kazanıyor

24 yaşındaki Esra İnan, ailesiyle birlikte yetiştirdiği karpuzları pazarda satarak geçimini sağlıyor. İhtiyaç sahiplerine ücretsiz karpuz dağıtan Esra, seneye daha fazla ekim yapmayı ve hayalindeki Mercedes aracını almayı hedefliyor.

Amasya'da 24 yaşındaki Esra İnan, ailesiyle birlikte tarlada yetiştirdiği karpuzları pazarda satarak alın teriyle geçimini sağlarken, güler yüzü ve sempatik tavırlarıyla müşterilerinin sevgisini kazanıyor.

Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Saygılı köyünde yaşayan, liseden mezun olduktan sonra çiftçiliğe yönelen Esra, ailesiyle beraber 8 dekarlık arazide karpuz yetiştirdi. Hasat sonrası babasıyla birlikte haftada iki gün pazara çıkan genç çiftçi, kilosunu 10 TL'den sattığı karpuzlarıyla kısa sürede tezgahtaki ürünlerini bitiriyor.

"Seneye 15 dekar ekeceğiz, Mercedes otomobil alacağız"

Ürünlerini sebze haline vermek yerine pazarda satmayı tercih ettiklerini belirten Esra, "Karpuzu ucuza vermiyoruz. Pazarda sabit fiyatla satıyoruz. Seneye alanı büyütüp 15 dekar karpuz ekmeyi planlıyoruz" dedi. İhtiyaç sahiplerine ücretsiz karpuz vererek onların dualarını aldığını da söyleyen Esra, köydeki gençlere de örnek oluyor. Bir hayali olduğunu belirten genç çiftçi Esra, Mercedes otomobil almayı istediklerini açıkladı.

"Kızımla gurur duyuyorum"

Evli ve 5 çocuk babası Osman İnan da, satışlara kavunla devam edip kullandıkları traktörün yerine yenisini almayı düşünen kızıyla gurur duyduğunu söyledi.

"Onun tezgahı boş kalmaz"

Müşterilerden Hacer Çöpçü ise "Esra'nın tezgahı boş kalmaz. Akşama varmadan karpuzlar biter. Güler yüzüyle müşteriyi çoğaltır" diye konuştu. - AMASYA

