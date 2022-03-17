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Altınordu'da kandil simidi ikramı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Altınordu'da kandil simidi ikramı

Ordu'da, Altınordu Belediyesi tarafından Berat Kandili münasebetiyle vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Ordu'da, Altınordu Belediyesi tarafından Berat Kandili münasebetiyle vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

Altınordu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından Berat Kandili münasebetiyle vatandaşlara kandil simidi ikram edildi. Kandil dolayısıyla yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalara ve şehir merkezinde Tahıl Pazarı'na kurulan stantlarda ekipler tarafından kandil simidi ikram edilirken, vatandaşlar ise her kandilde yapılan uygulamadan memnun olduklarını belirtti.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Berat Kandili'nin tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni ederek, "Aziz Milletimizin ve İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ediyor, Ramazan ayının müjdecisi bu mübarek gecenin barış, kardeşlik, hayır ve berekete vesile olmasını temenni ediyorum. Kandilimiz mübarek olsun" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Altınordu'da kandil simidi ikramı

Altınordu'da kandil simidi ikramı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Altınordu Belediyesi, Berat Kandili, Altınordu, kandil, Yerel, Haberler

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