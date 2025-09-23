Altın Yatırımı Emlakın Önüne Geçti

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray Kapalı Çarşı esnafı Enver Sulu, "Eskiden bin 500 gram altınla bir ev alabiliyordunuz, şimdi bin gramla alabiliyorsunuz. Bu da altının emlak gibi yatırımları geçtiğini gösteriyor" dedi.

Altın fiyatlarında yaşanan artış hem yatırımcıları hem de kuyumcu esnafını yakından ilgilendiriyor. Aksaray'da uzun yıllardır Kapalı Çarşı'da kuyumculuk yapan Enver Sulu, gram altının bu yıl sonuna kadar 6 bin TL seviyesini bulacağını ve önümüzdeki yıl 10-12 bin TL bandına ulaşabileceğini ileri sürdü.

Geçtiğimiz yıl da benzer uyarılarda bulunduğunu kaydeden Sulu, "Geçen sene bu aylarda gram altın 3 bin TL'ydi. O zaman yaptığımız röportajlarda 5-6 bin TL seviyelerini göreceğini söylemiştik. Dediğimiz şu anda gerçekleşti. Bunu bilmek için ekonomist ya da kahin olmaya gerek yok. Enflasyonun olduğu bir ülkede bu öngörüler artık şaşırtıcı değil" dedi.

"Altın her zaman kraldır"

Kripto paralarla yapılan yatırımların riskli olduğunu söyleyen Enver Sulu, "Kripto parada bir sabah kalkıyorsunuz şartel inmiş, tüm birikiminiz sıfırlanmış. Ama altın öyle değil; elle tutulur, gözle görülür, güvenli bir yatırım aracı. İnsanlar artık birikimlerini sağlam yere koymak istiyor. Bu yüzden altın her zaman kraldır" diye konuştu.

"Uzun vadede daima kazandırır"

Altındaki yükselişin özellikle ONS fiyatından kaynaklandığını söyleyen Sulu, jeopolitik risklerin bu artışı tetiklediğini belirterek, "Altın, tıpkı mehter takımı gibi bir adım geri üç adım ileri gider. Uzun vadede daima kazandırır. Diğer yatırım araçlarını tavşan gibi düşünürsek, altın kaplumbağadır ama yarışı kazanan hep odur" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet altını asgari ücreti geçti

Altın fiyatlarındaki güncel tabloyu da aktaran Sulu, "Şu an 24 ayar gram altın 5 bin 175 TL. Yıl sonuna kadar bunun 6 bin TL'yi geçeceğini düşünüyoruz. Çeyrek altın 8 bin 500 TL, yarım altın 17 bin TL, Cumhuriyet altını ise 34 bin TL'ye ulaşmış durumda. Cumhuriyet altını artık asgari ücreti geçti. Gram altın bile lüks haline geldi. Bu yüzden vatandaşlar daha çok 1 gram, 5 gram, 10 gram gibi küçük ölçülerde yatırım yapmayı tercih ediyor" dedi.

Altın yatırımının, emlak yatırımının dahi önüne geçtiğini söyleyen Sulu, "Eskiden bin 500 gram altınla bir ev alabiliyordunuz, şimdi bin gramla alabiliyorsunuz. Bu da altının emlak gibi yatırımları geçtiğini gösteriyor. Vatandaş ne kadar artırabiliyorsa, o kadar alsın. 1 gram da olsa, çeyrek de olsa birikimini altına yönlendirsin. 1 TL bile açıkta kalmasın. Yılın sonunda kazanan yine altına yatırım yapan olacak" dedi.