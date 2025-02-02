Kapış kapış gidiyor! İmitasyonu dahi 1000 TL'den alıcı buluyor

Kahramanmaraş'ta altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle düğün yapacak vatandaşlar, tarihi Kapalıçarşı'daki imitasyonculara yöneldi.

ALTIN FİYATLARI ARTTI, DÜĞÜN YAPACAKLAR İMİTASYONA YÖNELDİ

Çarşıda 30 yıldır imitasyon kemer, bilezik, yüzük satışı yapan Ali Atıcı, altın fiyatlarının artmasıyla birlikte düğün yapacak kişilerin imitasyon ürünlere ilgisinin arttığını söyledi.

"İMİTASYONU DAHİ 1000 TL"

Düğünlerde en çok kemer ve bileziklere yönelim olduğunu söyleyen Atıcı, "Altın fiyatları yükseldikçe imitasyona rağbet artıyor. Altına gücü yetmeyenler, düğün yapanlar, altını bozdurup tekrardan yerini doldurmak isteyenler geliyorlar ve bu şekilde eksiklerini tamamlıyorlar. Burada en pahalı ürünümüz kemer. İmitasyonu 1000 TL olan kemerin gerçeği 1 milyon" ifadesini kullandı.

"GERÇEĞİYLE İMİTASYONU KARIŞTIRIYORLAR"

Atıcı, "En uygun fiyatlarımız burma bilezik ve kıvırcık bilezik 100 TL'den başlıyor. Gerçeği ise 60 bin TL" dedi.