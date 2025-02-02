Ege Denizi'nde 48 saatte 200'ün üzerinde deprem

Bu kadarı normal değil! Ege'de 48 saatte yaşanan deprem sayısına bakın
İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayıp 'hodri meydan' dedi

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'koltuk' yanıtı
Putin'den Trump'a övgü dolu sözler: Hepsi sahibinin ayaklarına çöküp kuyruklarını sallayacak

"Hepsi sahibinin ayaklarına çöküp kuyruklarını sallayacak"
Trump komşu ülkeyi almakta kararlı: 51. eyaletimiz olmalı

Trump komşu ülkeye iyice gözünü dikti: 51. eyaletimiz olmalı

Kapış kapış gidiyor! İmitasyonu dahi 1000 TL'den alıcı buluyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte düğün yapacak kişiler imitasyona yöneldi. Kahramanmaraş'ta tarihi Kapalıçarşı'da altın kemerin imitasyonu 1000 TL'ye satılıyor.

Kahramanmaraş'ta altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle düğün yapacak vatandaşlar, tarihi Kapalıçarşı'daki imitasyonculara yöneldi.

Kapış kapış gidiyor! İmitasyonu dahi 1000 TL'den alıcı buluyor

ALTIN FİYATLARI ARTTI, DÜĞÜN YAPACAKLAR İMİTASYONA YÖNELDİ

Çarşıda 30 yıldır imitasyon kemer, bilezik, yüzük satışı yapan Ali Atıcı, altın fiyatlarının artmasıyla birlikte düğün yapacak kişilerin imitasyon ürünlere ilgisinin arttığını söyledi.

Kapış kapış gidiyor! İmitasyonu dahi 1000 TL'den alıcı buluyor

"İMİTASYONU DAHİ 1000 TL"

Düğünlerde en çok kemer ve bileziklere yönelim olduğunu söyleyen Atıcı, "Altın fiyatları yükseldikçe imitasyona rağbet artıyor. Altına gücü yetmeyenler, düğün yapanlar, altını bozdurup tekrardan yerini doldurmak isteyenler geliyorlar ve bu şekilde eksiklerini tamamlıyorlar. Burada en pahalı ürünümüz kemer. İmitasyonu 1000 TL olan kemerin gerçeği 1 milyon" ifadesini kullandı.

Kapış kapış gidiyor! İmitasyonu dahi 1000 TL'den alıcı buluyor

"GERÇEĞİYLE İMİTASYONU KARIŞTIRIYORLAR"

Atıcı, "En uygun fiyatlarımız burma bilezik ve kıvırcık bilezik 100 TL'den başlıyor. Gerçeği ise 60 bin TL" dedi.

Kapış kapış gidiyor! İmitasyonu dahi 1000 TL'den alıcı buluyor

Kapış kapış gidiyor! İmitasyonu dahi 1000 TL'den alıcı buluyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZİLET ÇOMRUK - Yerel
img

Erdoğan'ın başdanışmanı teğmenlerin ihracını böyle savundu
img

Merve Özbey'in eşinin firarına yardım ettiği kişi bakın kim çıktı
img

Beşiktaş'tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBURSA gamer:

millet zaten artık herşeyin sahtesine imitasyonuna alişti :)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sandalyede ölü bulunan şahsın katil zanlısı olan kadın, kameralardan yakalandı

Sandalyede ölü bulunmuştu! Katilin kimliği hayrete düşürdü
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti

Kadıköy'de inanılmaz geri dönüş
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı
Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür

Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür
Alexander Sörloth, ezeli rakibe gidiyor

Ezeli rakibe gidiyor!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.