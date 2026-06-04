Haberler

Van'da düğün yapanların yeni tercihi altın görünümlü setler

Van'da düğün yapanların yeni tercihi altın görünümlü setler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Altın fiyatlarının yüksek seyretmesi, düğün sezonunda imitasyon takılara olan ilgiyi artırdı. Esnaf, milyonluk görünümün 20 bin TL'ye sunulduğunu belirtti.

Altın fiyatlarının yüksek seyretmesi, düğün sezonunun vazgeçilmezi olan takı alışverişinde imitasyon sektörüne olan ilgiyi artırdı.

Altın fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesi, düğünlerde takı geleneğini sürdürmek isteyen vatandaşları farklı arayışlara yönlendirdi. Özellikle bölge genelinde yaygın olan gösterişli düğün kültürü, genç çiftler üzerinde oluşan takı baskısını azaltmak amacıyla "altın kaplama" ve "imitasyon" ürünlere olan talebi zirveye taşıdı. Kuyumculardaki set fiyatlarının milyon liralara ulaştığı günümüzde, imitasyon takılar 10 bin ile 20 bin TL arasındaki fiyatlarıyla düğün sahiplerinin bütçelerine uygun bir alternatif oluşturuyor.

"Kuyumculuktan bağımsız bir sektör haline geldi"

İHA muhabirine konuşan esnaf Azat Kaya, imitasyon takıların artık başlı başına bir sektör haline geldiğini ve düğün yapacak çiftlerin bütçesini rahatlattığını belirtti. Kaya, "Altın fiyatları düşüş yaşasa da halen oldukça yüksek ve erişilmesi zor seviyelerde. Bölgemiz, düğünleri ve takı kültürüyle meşhur. Ancak bu kültür, gençlerimiz üzerinde bazen baskı oluşturabiliyordu. İmitasyon ve altın kaplama takılar, hem bu baskıyı hafifletiyor hem de gelir dengesizliğini bir nebze olsun gidererek evlenecek gençlere ulaşılabilir seçenekler sunuyor" dedi.

"Milyonluk görünümü 20 bin liraya sunuyoruz"

İmitasyon sektörünün model çeşitliliği bakımından kuyumculuktan daha geniş bir yelpazeye sahip olduğunu dile getiren Kaya, "Evlenecek her genç kızın hayali, gösterişli bir sete sahip olmaktır. Kuyumcularda benzer setlerin fiyatları milyonları bulabilirken, biz imitasyon sektöründe 10 bin, 15 bin veya 20 bin TL gibi rakamlarla bu ihtiyacı karşılayabiliyoruz. Yani 2-3 milyon liralık bir görünümü, çok daha ulaşılabilir bütçelerle gençlere sunabiliyoruz. Kuyumculukta sınırlı sayıda model bulunurken, biz 15-20 farklı tasarım ortaya koyabiliyoruz. Sürekli yeni tasarımlar üzerinde çalışıyor ve kendimizi yeniliyoruz. Ürün kalitesinde ise 'lak kaplama' ve 'altın kaplama' gibi teknik detaylar büyük önem taşıyor" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! İşte şehir genelinde alınan kararlar

O tarihlerde tüm konserler iptal, 9 ilçede de memurlar izne çıkıyor
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım'ı affetmedik

Bir isimle ilgili tavrı net: Şüpheniz olmasın, asla affetmeyiz
Anne, oğlunun cenazesinde Dilan Polat'ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu

Annesi cenazede feryat etti: Onun yüzünden oldu, Allah belasını versin
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Herkesin gözü önünde vahşice katletti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kene kabusu can aldı! 15 yaşındaki çocuk böyle defnedildi

Kabus can aldı! 15 yaşındaki çocuk kepçeyle defnedildi
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel’de AYM’nin 'süresiz nafaka' kararına ilk yorum

AYM'nin 'süresiz nafaka' kararına Meclis'ten ilk yorum
Frankfurt'ta korku dolu anlar: Lufthansa'nın Boeing 787-9 uçağının ön iniş takımı çöktü

Ya içinde yolcular olsaydı? Milyon dolarlık uçak burun üstü çakıldı!
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Cezaevindeki Mükremin için yeni karar
Direksiyon başında can verdi, son anlarında faciayı önledi

Direksiyon başında can verdi, son anlarında faciayı önledi
5. kattan düşen 1,5 yaşındaki Ebrar, hayatını kaybetti

Daha 1,5 yaşındaydı! Küçük Ebrar'ın kahreden ölümü
Terme Belediye Meclis üyesinden tartışma yaratan paylaşım

Terme Belediye Meclis üyesinden tartışma yaratan paylaşım
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>