Almanya'nın Birleşmesinin 35. Yıldönümü Kutlandı

Almanya'nın Birleşmesinin 35'nci yıldönümü dolayısıyla Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyona katılan Almanya Hessen Eyaleti Federal ve Avrupa İşleri Bakanı Manfred Pentz, "Türkiye ve Türk vatandaşları olmasaydı Almanya'nın yakın tarihi düşünülemezdi. 1960'lı yıllarda birçok kişi ekonomik gelişmeyi bizimle birlikte inşa etmek için buraya geldi" dedi.

Almanya'nın Birleşmesinin 35'nci yıldönümü kutlamaları kapsamında, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde resepsiyon düzenlendi. Hessen Eyaleti Federal ve Avrupa İşleri Bakanı Manfred Pentz ve Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg'un ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Mehmet Kemal Bozay, yabancı misyon şefleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılış konuşmasında Büyükelçi Sorg, Almanya'nın 35 yıl önce birleşerek Almanya kökenli vatandaşların yeni kazandıkları özgürlüğü kutladıklarını belirtti.

"Yakın iş birliği içinde menfaatlerimizi savunmalıyız"

'Avrupa Güvenlik Mimarisi'ne dikkati çeken Büyükelçi Sorg, "Çevremizdeki küresel düzen hızla değişiyor. Bu eğilimlere karşı koymalı ve Türkiye gibi ortaklarımızla yakın iş birliği içinde menfaatlerimizi savunmalıyız. Stratejik ortağımız Türkiye, NATO müttefiki, AB adayı, G20 ortağı, aktif bir BM üyesi, önemli bir bölgesel aktör ve ikili ilişkiler açısından bu ağın önemli parçası" dedi.

"Türkiye ve Türk vatandaşları olmasaydı Almanya'nın yakın tarihi düşünülemezdi"

Türkiye ve Almanya'nın özellikle son yüz yılda birbirlerine ihtiyaç duyduğunu, birbirlerinden bir şeyler öğrendiğini ve birbirlerini etkilediğini aktaran Bakan Pentz, "Türkiye ve Türk vatandaşları olmasaydı Almanya'nın yakın tarihi düşünülemezdi. 1960'lı yıllarda birçok kişi ekonomik gelişmeyi bizimle birlikte inşa etmek için buraya geldi. Onlar, nesiller boyunca emek verdiler. Onlar olmasaydı, Almanya bugün olduğu ülke olmazdı. Hessen bugün Avrupa'nın en güçlü eyaletlerinden biridir. Bunu Türk vatandaşlarımıza da borçluyuz. Hessen'de 300 binden fazla Türk yaşıyor. Birçoğu bugün Almanya vatandaşıdır" ifadelerini kullandı.

"Yakın zamanda ülkemize Almanya'dan üst düzey ziyaretler gerçekleştirilecektir"

Almanya'nın yeniden birleşmesinin sadece Alman halkı için değil, aynı zamanda dünya tarihi için de dönüm noktası olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Bozay, "Türkiye ve Almanya bölgemizde ve ötesinde istikrarı sağlamak ve refahı artırmak için birlikte çalışmaktadır. Bu güçlü ilişkiler üst düzey ziyaretlerin sıklığıyla da gelişmektedir. Zira, yakın zamanda ülkemize Almanya'dan üst düzey ziyaretler gerçekleştirilecektir" dedi.

"Almanya'daki Türk toplumu ülkelerimiz arasında güçlü bir köprü oluşturmaktadır"

İki ülke arasındaki ekonomi ve ticaret ilişkilerine vurgu yapan Bozay, "Almanya, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkedir. İkili ticaret hacmimiz 50 milyar dolardır. Her yıl 6 milyonu aşkın Alman turist Türkiye'yi ziyaret etmektedir. İlişkilerimizin bir diğer önemli boyutu da Almanya'da bulunan Türk toplumudur. Almanya'daki Türk toplumu ülkelerimiz arasında güçlü bir köprü oluşturmaktadır. Almanya Türk toplumu 3 milyonu aşan nüfusuyla Almanya'nın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş ve toplumun çok etnikli yapısının zenginleştirmiştir" şeklinde konuştu. - ANKARA