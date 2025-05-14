Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim

Putin'in ısrarı sonrası Trump İstanbul kararını değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj

Telefonda Erdoğan var! İşte tarihi karenin perde arkası

Almanya Başkonsolosu, Tekirdağ Valisi'ni Ziyaret Etti

Almanya Başkonsolosu, Tekirdağ Valisi'ni Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Dr. Regine Grienberger, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret ederek, Türkiye ile Almanya arasındaki ticari ilişkiler ve kültürel bağların güçlendirilmesi konularını ele aldı.

Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Dr. Regine Grienberger, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye ile Almanya arasındaki ticari ilişkiler, sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesine yönelik konular görüşüldü.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Vali Recep Soytürk ve Başkonsolos Grienberger bir süre baş başa görüştü. Vali Soytürk, konuk diplomata Tekirdağ'ın tarihi ve coğrafi özellikleriyle birlikte, sanayi ve tarım alanındaki potansiyeli hakkında detaylı bilgi verdi. Ziyarette, Türkiye ile Almanya arasındaki mevcut ticari ilişkiler ile iki ülke arasındaki sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesine yönelik konular görüşüldü. Vali Soytürk, Başkonsolos Grienberger'i Tekirdağ'da ve Valilikte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretleri dolayısıyla kendisine teşekkür etti. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?

Rozet takma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusu damga vurdu
Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü

Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
12 yıllık zorunlu eğitimde büyük değişiklik yolda

12 yıllık zorunlu eğitimde büyük değişiklik yolda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.