ALKÜ ve Tez-Koop-İş Arasında Yeni Dönem Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörlüğü ile Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası Antalya Şubesi (TEZ-KOOP-İŞ) arasında yeni dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) çalışan işçiler için ALKÜ Rektörlüğü ile Tez-Koop-İş Antalya Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi protokolü imzalandı. ALKÜ Rektörlüğü Senato Salonu'nda gerçekleşen protokole Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ALKÜ Genel Sekreteri Hüseyin Er, Tez-Koop-İş Antalya Şube Başkanı Özgür Tingir, Tez-Koop- İş Antalya Şubesi İdari Sekreteri Aykut Akın, ALKÜ Sendika Baş Temsilcisi Yemliha Sağ ve işçi sendikası temsilcilerinden Reşit Arıcak ve Hüseyin Karadal katıldı. İmzalanan ek protokol, 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olacak.

Ücret ve sosyal haklarda yeni düzenlemeler

İmzalanan protokol kapsamında işçilerin ücret ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldı. Buna göre 2025 yılının ilk altı ayında yüzde 24, ikinci altı ayında yüzde 11 oranında zam yapılacak. 2026 yılında ise birinci altı ay için yüzde 10, ikinci altı ay için yüzde 6 oranında artış sağlanacak. Enflasyon farkı da ücretlere yansıtılacak. Protokol ile kıdem zammı, giyim yardımı, yemek yardımı, öğrenim yardımı, bayram yardımı, evlenme yardımı, yakacak yardımı ve birleşik sosyal yardımlarda da iyileştirmeler sağlandı. Bunlara ek olarak işçilere yılda bir kez ek ödeme yapılacak ve görevlerine göre iş primi ödenecek.

Rektör Türkdoğan: "Çalışanlarımızın emeğini koruduk"

Törende konuşan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, "ALKÜ ailesinin her bir ferdinin emeğini değerli buluyoruz. Çalışanlarımız için ücret ve sosyal haklarda iyileştirmeler içeren yeni dönem protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum." dedi. Tez-Koop-İş Antalya Şube Başkanı Özgür Tingir ise "Üniversitemizde sendikamıza bağlı işçi sayısı her geçen yıl artıyor. Yeni dönemde yapılan bu iyileştirmeler üyelerimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Sayın rektörümüze ve yönetimine teşekkür ediyor, protokolün tüm işçilere ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu. Protokol, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ANTALYA