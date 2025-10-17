Ali Hızar'dan Erol Mütercimler'e Tepki: 'Gurbetçiler Türkiye'nin Onurudur'

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar, Erol Mütercimler'in, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik, " Türkiye'deki seçimler için oy kullanmasınlar, ülkeye girişte ayakbastı parası alınsın" sözlerine sert tepki gösterdi.

AKİB Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar açıklamasında, "Cahil birinin bu kadar kolay ulaşılabilir bilgiden dahi habersiz olması hayret verici. Dünyada pek çok ülke başka ülkede yaşayan vatandaşlarına, kendi ülkelerindeki seçimlerde oy hakkı vermiştir. Bunu çok basit şekilde öğrenmekten yoksun bu adamın şunu öğrenmesi lazım ki bilmiyorsa biz bunu öğretiriz öğreteceğiz de hukuki yollarla 7.2 milyon gurbetçi bu ülkenin onurudur. Avrupalı Türkler Seni tükürüğüyle boğar, haddini bil" ifadelerini kullandı.

Hızar, Mütercimler'in açıklamalarını bilgisizlik ve önyargı olarak nitelendirerek, "Yurtdışında yaşayan vatandaşlarına oy hakkı tanıyan yalnızca Türkiye değildir. Amerika, Fransa, İtalya, Polonya, Belçika, Güney Afrika ve El Salvador gibi birçok ülke de aynı hakkı vermektedir. Fransa, 11 milletvekilini doğrudan yurtdışındaki seçmen oylarıyla belirliyor. Bu gerçekleri bilmeyen ya da bilerek çarpıtan birinin, cahilce konuşması en hafif tabiriyle utanç vericidir. Dünyada yurtdışında yaşayan vatandaşlarına ülkelerine girip çıkışlarında ayakbastı parası alınan başka bir ülke yoktur bu adamın bu açıklamayı hangi kafayla yaptığını anlamak mümkün değildir" dedi.

Hızar, 7 milyonu aşkın gurbetçinin Türkiye'nin hem ekonomik hem toplumsal gücü olduğuna dikkat çekerek, "Her yıl enaz 5-6 milyar Euro döviz girdisi sağlayan gurbetçiler, Türkiye ekonomisinin can damarlarından biridir. Bu insanları ötekileştirmek, hakaret etmek ne vicdana ne de akla sığar. Erol Mütercimler'in sözleri saygısızlığın ötesindedir" dedi.

Hızar, Mütercimler'in açıklamasının bilgi eksikliğiyle değil, kasıtla yapıldığını savunarak, "Reyting uğruna böyle bir dil kullanmak toplumu bölmekten başka bir işe yaramaz. Bu açıklamalar ne basın etiğine ne akademik ahlaka sığar. Eğer gerçekten cahillikten söylüyorsa, bu da ayrı bir felakettir" ifadelerini kullandı.

Hızar açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı:

"7.2 milyon gurbetçi adına Erol Mütercimler'den derhal özür bekliyoruz. Haddini bil! Bu insanlar vatanını seven, çalışan, üreten vatandaşlardır. Onlara saygısızlık eden, Türkiye'ye de saygısızlık etmiş olur."

Hızar'ın açıklaması kısa sürede Avrupa'daki Türk toplumu içinde geniş yankı uyandırdı. AKİB ve diğer diaspora dernekleri, Mütercimler'in ifadelerini 'aşağılayıcı ve ayrımcı' olarak nitelendirerek ortak bir bildiriyle kınama hazırlığında olduklarını duyurdu. - KAYSERİ