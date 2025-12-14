Başkan Hızar'dan gövde gösterisi

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) olağanüstü genel kurulunda tek listeyle aday olan Ali Hazar, oyların tamamını alarak seçildi ve kırılması zor bir rekora imza attı. Başkan Hızar, oyların tamamını alarak seçilmenin kendisine duyulan güvenin firesiz tescil belgesi olduğunu belirterek; "Birbirimize güvendik. Yeni dönemde de birbirimizi asla mahcup etmeyeceğiz. Bu karşılıklı tam güvene dayalı yönetim modeli, yeni dönemde de aynen devam edecek. Herkese hayırlı olsun" dedi.

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB), tarihinde önemli bir genel kurula sahne oldu. Hollanda'nın Dordrecht kentinde bulunan AKİB Hizmet ve İrtibat Ofisi'nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, birliğin Genel Başkanı ve kurucu lideri Ali Hızar, yönetim kurulu üyelerinin oylarının tamamını alarak yeniden seçildi. Genel kurulda ortaya çıkan tablo, AKİB yönetimi içindeki güçlü birlik ve beraberliği bir kez daha gözler önüne serdi. Yönetim kurulunun tamamı, Ali Hızar'ın liderliğine duydukları güveni net ifadelerle dile getirerek; "Başkanımız bizi yönetime davet etti. Başkanımızın isteği bizim için değerlidir. Başkanımızın sözünü asla yere düşürmeyiz" mesajlarıyla tam destek verdi. Genel kurulun dikkat çeken bir diğer yönü ise yenilenen yönetim kadrosu oldu. Yeni yönetimde, Avrupa genelinde faaliyet gösteren güçlü iş insanlarının yer alması, AKİB'in uluslararası vizyonunu daha da ileriye taşıdı. Bu yapı, birliğin Avrupa'daki Kayserili iş dünyasını daha etkin ve organize bir şekilde temsil edeceğinin göstergesi olarak değerlendirildi. Hollanda Dordrecht'teki AKİB Hizmet ve İrtibat Ofisi'nde samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen genel kurul, katılımcılar tarafından "tam bir aile ortamı" olarak nitelendirildi. AKİB'in kurucu genel başkanı olan Ali Hızar, aynı zamanda birliğin seçilen ilk başkanı olarak tarihe bir kez daha not düştü.

Genel kurul sonrası yapılan değerlendirmelerde; AKİB'in önümüzdeki dönemde Avrupa'daki Kayserili iş insanlarını daha güçlü bir çatı altında toplayarak, ekonomik ve sosyal alanda daha etkin projelere imza atacağı ifade edildi. - KAYSERİ