Ali Eroğlu Sındırgı'da Deprem Sonrası Hasar Tespiti Yaptı

Ali Eroğlu Sındırgı'da Deprem Sonrası Hasar Tespiti Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören veteriner kliniklerini ziyaret etti ve meslektaşlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde hasar gören meslektaşının binasını ziyaret etti. Sındırgı'da inceleme yapan Başkan Eroğlu, meslektaşlarının uğradığı zararlar için gerekenin yapılacağını ifade etti.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde çok sayıda binada hasar meydana geldi. İlçe merkezindeki ticaret hayatını etkileyen deprem birçok işletmeyi de zorda bıraktı. İlçeyi ziyaret eden Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, incelemelerde bulundu. Veli Özçelik'e ait veterinerlik binasının yanındaki eski evin duvarının depremde göçmesinden dolayısı Özçelik'in veterinerlik dükkanı da hasar gördü. Hasarın yanı sıra bir çok ilacın da zayi olduğu depremin ardından Veteriner Veli Özçelik de taşınma kararı aldı. Başkan Eroğlu, "Merkez üssü Sındırgı olan deprem dolayısıyla biz de Sındırgı'ya geldik. Balıkesir ve İzmir Veteriner Odası Hekimleri Başkanımız ve denetim kurulu üyelerimiz ile birlikte meslektaşlarımızın kliniklerini ziyaret ettik. Birçok klinikte önemli oranda maddi hasar oluşmuş. Klinikler kullanılmaz duruma gelmiş. Arkadaşlarımıza da geçmiş olsun diliyoruz. Daha önceki depremlerde ve yangınlarda olduğu gibi veteriner hekimleri arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu bir kez yineliyoruz. Arkadaşlarımız, kendilerine ait zararları tespit edecekler. Birlik olarak da yapmamız gerekenleri Balıkesir Veteriner Hekimleri Başkanımız ile istişare ediyoruz. Gerekli yardımlar birlik tarafından yapılacak" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Osmaniye'de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit

Orman yangınında kahreden haber! Şehit ve yaralı var
Olay iddia: İsrail, Filistinlileri Güney Sudan'a yerleştirecek

Netanyahu, Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek! İlk görüşme tamam
CHP'li vekil doğruladı: Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçiyor

CHP'li büyükşehir belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
Yunanistan yangınlarla boğuşuyor! Alevler ülkenin üçüncü büyük kentine ulaştı

Komşuda durum vahim! Alevler ülkenin en büyük üçüncü şehrine geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un 'En rahat uyuyacağım yer' dediği ilimiz

İşte Üşümezsoy'un "En rahat uyuyacağım yer" dediği ilimiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.