Alaska Havayolları, Boeing 737-MAX 9 Uçaklarını Kullanım Dışı Bırakıyor

Alaska Hava Yolları, Boeing 737-MAX 9 tipi uçakta yaşanan basınç düşüşü sonrası acil çıkış kapısının patlaması ve ardından uçağın acil iniş gerçekleştirmesinin ardından filosundaki tüm Boeing 737-MAX 9 uçakları yere indirme kararı aldı.

ABD'de Portland-Ontario seferini gerçekleştiren Alaska Hava Yollarına ait Boeing 737-MAX 9 yolcu uçağında yaşanan basınç düşüşünün ardından uçağın acil çıkış kapısı patlamıştı. Portland'a geri dönen uçağın güvenli bir şekilde acil iniş gerçekleştirmesinin ardından yetkililer harekete geçti.

ALASKA HAVA YOLLARI 737 MAX'LERİ YERE İNDİRDİ

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken Alaska Hava Yolları, filosunda bulunan 65 adet Boeing 737-MAX 9 uçağının tamamının "geçici" süre ile kullanım dışı bırakılacağını duyurdu. Alaska Hava Yolları CEO'su Ben Minicucci, "Her bir uçak, tam bakım ve güvenlik kontrolleri tamamlandıktan sonra hizmete geri dönecek." dedi. Uçakta bulunan 6 mürettebatın çabalarını öven Minicucci, "Kalbim uçakta bulunan herkesle. Yaşadıkları şey için çok üzgünüm. Pilot ve mürettebatın çabaları için de müteşekkirim." ifadelerini kullandı.

Boeing açıklamasında ise, olaydan haberdar olduklarını ve daha fazla bilgi elde edebilmek için incelemelerin sürdüğü bildirildi. Birleşik Krallık Sivil Havacılık İdaresi ise olayı yakından takip ettiklerini açıkladı.

2018 VE 2019'DAKİ KAZALAR SONRASI 737 MAX'LER YERE İNMİŞTİ

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın 2018'de düşmesinin ardından, Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 MAX 8 tipi başka bir yolcu uçağı da 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan sonra düşmüştü.

Kazalarda hayatını kaybedenler için özür dileyen Amerikan uçak üreticisi Boeing, 737 MAX tipi uçakların Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi (MCAS) yazılımını güncellemişti. Dünyadaki hava yolu şirketleri, bu kazalar sonrası Boeing 737 MAX uçakların uçuşunu durdurmuştu. Şirket, milyarca dolar zarara uğrarken, çok sayıda kazazede yakınınca dava edilmişti.