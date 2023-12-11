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Alaşehir'de deve güreşi kültürü yaşatılıyor

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Manisa'nın Alaşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Alaşehir Yörük Türkmen Şenliği'nde 120 deve kıyasıya mücadele etti. Şenlikte deve güreşlerinin yanı sıra mangal keyfi ve çeşitli satış stantları da yer aldı.

Alaşehir'de deve güreşi kültürü yaşatılıyor

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir Belediyesi tarafından Yörük kültürünün yaşatılması amacıyla düzenlenen 4. Alaşehir Yörük Türkmen Şenliğinde Manisa'dan ve çevre illerden gelen 120 deve kıyasıya mücadele etti.

Manisa'nın Alaşehir Belediyesi Yörük kültüründe önemli bir yer tutan deve güreşlerinin yaşatılması için bu yıl 4. Yörük Türkmen Şenliği düzenledi. Cumhuriyet Parkı Arenası sahasında düzenlenen şenliğe Alaşehir'in dışında çevre il ve ilçelerden gelen davetliler mangallarıyla ızgara, semaverleriyle çay yaparak gönüllerince eğlenirlerken, deve sucuğu, esnaflar kurdukları stantlarda satış yaptılar. Festivalde Manisa ve çevre illerden gelen 120 deve kıyasıya mücadele etti.

Güreş alanında misafirleri karşılayan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ile Karşıyala Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Yörük kültürüne destek veren Denizlili Hanımağa mahlaslı Zekiye Demirtaş vatandaşları karşılayarak zeybek oyunu oynadılar.

Güreş ağalığını Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun yaptığı etkinlikte dereceye giren deve sahiplerine kupaları verildi.

"Bu kültürü yaşatmak istiyoruz"

Festivalde konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Yörük kültürünü yaşatmak istediklerini belirterek, "Yörük Türkmen deyince akla Alaşehir'in köyleri gelir, Ege gelir, Osmanlı'nın kurucuları gelir, Horasan'dan yürüye yürüye gelen atalarımız gelir. Benim de bir yanım yürük ve Yörüklüğümle hep gurur duydum. Çünkü en büyük Türk, en büyük Türk Yörük, Sarı saçlı mavi gözlü Mustafa Kemal Atatürk. Milletleri millet yapan gelenekleridir, görenekleridir. İşte bugün burada yaptığımız Yörük Türkmen Şenliği de bizim geçmişten gelen geleneğimiz, kültürümüzdür. Biz de bu kültürü yaşatmak için buradayız. Bu şenlikleri düzenliyoruz. Gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Tabi ki doğaya, insana, hayvana ve çevreye saygılı bir yaklaşımı hep beraber ön planda tutuyoruz. Buradaki develerimizin ağızlarında ağız bağlıkları var ve birbirlerine zarar vermiyorlar. İp bağlayıcılar ayırıcılar var. Onlara zarar vermesini engelliyorlar. Onun için dördüncüsünü yapıyoruz. Bundan önce yaptığımız üç tanesinde de develerimiz hiç zarar görmediler. Bugün de görmediler. ve hiçbir zaman görmeyecekler" dedi.

Güreş ağalığını kimseye kaptırmadığını belirten Başkan Öküzcüoğlu, "Bu yıl 4.sünü düzenlediğimiz geleneksel Yörük Türkmen şenliğinde, bu sene ağalığı kimseye kaptırmadım ve ağalık ve belediye başkanlığı için iki tane güreş düzenlendi. Gayet başarılı güreşler çıkardılar. Kültür şenliğine katkı sağlayan başta komite üyelerimiz Kenan Öztürk ve Burak Gelin, Mehmet Yeşilyurt olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Güreşleri izlemeye gelen tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum güzel bir şenlik oldu bu yörük Türkmen şenliğe geleneksel hale getirdik en büyük Yörük Mustafa Kemal Atatürk" dedi.

Güreşte dereceye girenlere kupaları Başkan Öküzcüoğlu tarafından verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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