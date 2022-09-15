Aksaray haberi: Aksaray'da banka önlerinde TOKİ kuyruğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ve TOKİ tarafından Aksaray için yapılacak konut projelerinin resmi internet sitelerinde yayınlanmasıyla birlikte başvuru için kamu bankalarına gelen vatandaşlar, arka sokaklara taşan uzun kuyruklar oluşturdu.

TOKİ tarafından gerçekleştirilecek Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesinin başvuruları başladı. Ev sahibi olmak isteyenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinin ardından kamu bankalarının açılış saatlerinden önce şubelerin önüne gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların yoğun talebi üzerine oluşan kuyruk bankaların arka sokaklarına da taştı. Kimi vatandaşlar kuyrukta yer aldıktan sonra mobil sistem ve e-Devlet üzerinden başvurusunu kuyrukta yaparken, kimi vatandaşlar ise evraklarını kuyrukta yere çökerek yardımlaşarak doldurdu. Başvuru yapanlar kirada oturduklarını ve projeyle ev sahibi olmak istediklerini dile getirirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ, 81 ilde olduğu gibi Aksaray'da da kamu bankalarına bildiri gönderdi. Aksaray merkezinde ve ilçelerinde yapılacak sosyal konutların proje fiyatları ve satış fiyatları listeler halinde vatandaşların tercihine bırakıldı. Vatandaşlar hem 2+1 hem de 3+1 daireleri banka başvurusu öncesi e-Devlet üzerinden tercih etti.

Kirada oturduğunu ve kendi evinin sahibi olmak istediğini belirten Aysun Koçak (35), "Süper buluyorum. Evet, TOKİ başvurusu için geldim. Kirada oturuyorum. Kira öder gibi ev sahibi olmak istiyorum. Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah bin kere razı olsun. Cumhurbaşkanımızdan, ben Erdoğancıyım, onu seviyorum. Projeyi mükemmel buldum. Yani gençleri düşünüyor, yaşlıları düşünüyor, orta gelirlileri düşünüyor. Yani bir ev sahibi olmak için kira öder gibi ev sahibi olacağız. Çok güzel bir şey, inşallah herkesin istediği gibi çıkar da ev sahibi olur" dedi.

Vatandaşını düşünen devletin süper bir devlet olduğunu dile getiren Halil Yöndem (63) ise, "Bir vatandaş olarak çok olumlu, çok güzel olarak değerlendirdim. Bu açıdan devletimize çok teşekkür ederim. Ki milletini düşünen bir devlet çok güzel bir devlettir. Ben de onun bir vatandaşıyım. Bence çok olumlu. Neden dersen, zaten evi olmayan bir vatandaşımız kira ödemek zorunda kalıyor. Ama devlete ödemek daha iyi olur. Bu açıdan ben olumlu buluyorum. Dedim ya teşekkür ederim devletimize ve sizlere de, bence rahatlamasa da devletimiz bu şekilde buğu yapıyorsa aynı devletimiz yarın da aynısını yapar. Bunun kanaatindeyim. Bu bakımdan hiç huzursuz değilim. Olumlu karşılıyorum" diye konuştu. - AKSARAY