Akdeniz Ülkeleri İş Adamları Derneği’nden Ekonomik İşbirliği Vurgusu

Akdeniz Ülkeleri İş Adamları Derneği’nden Ekonomik İşbirliği Vurgusu
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İstanbul'da gerçekleştirilen uluslararası buluşmada Akdeniz ülkeleri arasında ekonomik kalkınma ve kültürel diplomasi konularında önemli mesajlar verildi. Etkinlikte 'birlikte üretmek' teması öne çıktı ve sürdürülebilir kalkınma için işbirliği çağrısı yapıldı.

Akdeniz Ülkeleri İş Adamları Derneği (AÜİD) tarafından İstanbul'da düzenlenen uluslararası buluşma, bölgesel iş birliği, ekonomik kalkınma ve kültürel diplomasi başlıklarında önemli mesajların verildiği anlamlı bir etkinliğe sahne oldu. Etkinliğe çok sayıda büyükelçi, konsolos, akademisyen ve iş dünyasının seçkin temsilcileri katıldı.

Buluşmada Akdeniz coğrafyasının çok yönlü potansiyeli bir kez daha gündeme taşınırken, etkinliğin ana temasını "birlikte üretmek" fikri oluşturdu. Katılımcılar, bölge ülkeleri arasında sürdürülebilir kalkınma, girişimcilik ve kültürel diplomasi alanlarında güç birliği yapılması gerektiği konusunda ortak görüş bildirdi. Organizasyonda Akdeniz'in yeni nesil vizyonunun temellerini atmaya yönelik iş birliklerinin geliştirilmesi hedeflendi. Etkinlikte barışçıl bir gelecek inşa etme idealinin ekonomik ve kültürel bağlarla güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Gecenin ilerleyen saatlerinde düzenlenen plaket töreninde, vizyoner çalışmaları ve katkılarıyla öne çıkan isimlere onur plaketleri takdim edildi. Törenin ardından konuklar sahnede toplu fotoğraf çektirerek bu anlamlı buluşmayı ölümsüzleştirdi. Etkinlik, Akdeniz ülkeleri arasında daha derin ilişkilerin kurulmasına zemin hazırlarken, kültürel yakınlaşma ve karşılıklı anlayışın da önemine dikkat çekildi.

"Ticaret ne kadar kapsamlı ve geniş olursa, ülkeler arası dostluk da o kadar büyük olur"

AÜİD Kurucusu ve Onursal Başkanı Semih Tufan Gülaltay yaptığı konuşmada, "Etkinliğin teması, Akdeniz ülkelerinin ticari ve siyasi geleceği ile ilgili bir konferanstır. Konferansa katılan hocalarımızın sunumlarını, diplomat ve iş insanı dostlarımızla birlikte dinleyerek biz de bilgileneceğiz. Amacımız ticareti geliştirmek ve dostluk kapılarını açmak. Ticaret ne kadar kapsamlı ve geniş olursa, ülkeler arası dostluk da o kadar büyük ve anlamlı olur. Derneğimizin üyelerinden yurt dışında iş yapan arkadaşlarımızı, diplomatik ve ticari olarak, kısmen de finansal olarak destekliyoruz. Yönetim kurulu olarak elimizden gelen tüm çabayı ortaya koymaya devam edeceğiz." dedi.

"Akdeniz'i yeniden dünyanın ticaret merkezi haline getirmek istiyoruz"

Toplantıda konuşan AÜİD Yönetim Kurulu Başkanı Caner Bayer ise "Bizim şu anda Akdeniz ülkeleri olarak yurt dışı temsilciliklerimiz var. Şu anda yedi ülkede fiziki olarak ülkemizi temsil ediyoruz. Bunu öncelikle 25 ülkeye kadar çıkarmak istiyoruz. Buradaki en büyük amacımız, Akdeniz'in tarih boyunca ticaretin merkezi olduğu gerçeğini yeniden canlandırmak. Tekrar biz, Akdeniz ülkeleri olarak, kıyıda yer alan ülkeler olarak, üç kıtayı bir araya bağlayan bu bölgeyi dünyanın ticaret merkezi haline getirmek istiyoruz. Müthiş bir gelecek bizi bekliyor. Ticaret Akdeniz'le başladı; Selçuklular, Osmanlılar döneminde gelişti. Şimdi yeniden burada güçlü bir ivmelenme başladı. Ayrıca mevcut ülkelerimizin dışında ticari potansiyele sahip Afrika ülkelerimiz de var. Bu akşam burada Afrika ülkelerimizin büyükelçisiyle de birlikteyiz. Diplomatik ve siyasi açıdan bu iş birliğini yakalayarak ticaretimizi geliştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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