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Akçakoca’ya 330 Kişilik Yeni Öğrenci Yurdu Müjdesi

Akçakoca’ya 330 Kişilik Yeni Öğrenci Yurdu Müjdesi
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AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Akçakoca'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak 330 kişilik öğrenci yurdunun onaylandığını duyurdu. Yurt, gençlerin barınma ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte eğitim süreçlerine de katkı sağlayacak.

Ak Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Akçakoca'ya 330 kişilik kapasiteye sahip Gençlik ve Spor Bakanlığı öğrenci yurdunun yatırımının onaylandığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Akçakoca ilçesine yapılacak olan 330 kişilik kapasiteye sahip öğrenci yurdu için AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk müjde verdi. Milletvekili Ercan Öztürk konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin istifade edeceği öğrenci yurdu ile Akçakoca'mızın eğitim hayatına önemli bir değer katmış olacağız. Bu yatırım, ilçemizdeki gençlerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda onların eğitim süreçlerine de büyük katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Modern ve konforlu yaşam alanları

Yapılacak olan öğrenci yurdunun, modern mimarisi, konforlu yaşam alanları ve sunduğu imkanlarla dikkat çekeceğini belirten Öztürk, "İhtiyaçları en iyi şekilde karşılayacak olan bu yurt, gençlerimizin hem güvenli hem de kaliteli bir şekilde barınmasını sağlayacak. Akçakoca, eğitimde önemli bir adım daha atmış olacak" dedi.

Akçakoca'ya hayırlı olsun

Hayırlı olmasını dileyen Milletvekili Öztürk, "Akçakoca ilçemize ve aziz hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Gençlerimizin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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