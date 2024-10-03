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Akçakale Sınır Kapısı'nda 79 Ton Ceviz İçi Ele Geçirildi

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Akçakale Sınır Kapısı'nda, Suriye'den Türkiye'ye sokulmak istenen 79 ton ceviz içi, Türk Gıda Kodeksi'ne aykırı olduğu gerekçesiyle imha edildi. Hem insan hem de hayvan sağlığına zararlı olduğu tespit edilen ürünler için adli işlem başlatıldı.

(ŞANLIURFA) - Akçakale Sınır Kapısı'nda, Suriye üzerinden Türkiye'ye sokulmak istenen ve tüketime uygun olmadığı belirlenen 79 ton ceviz içi ele geçirildi. Türk Gıda Kodeksi'ne aykırı olduğu belirlenen tonlarca ceviz içi imha edildi.

Akçakale Gümrük Muhafaza ekipleri, Suriye'nin Tel Abyad kentinden Türkiye'ye giriş yapan bir tırı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda, tır dorsesinde bulunan 79 ton ceviz içi ile ilgili inceleme yapıldı. Şanlıurfa Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı gıda mühendislerinin yaptığı incelemede, ceviz içinin Türk Gıda Kodeksine aykırı olduğu ve tüketime uygun olmadığı tespit edildi. Hem insan hem de hayvan sağlığı için zararlı olduğu tespit edilen tonlarca ceviz içi, iş makineleri ile tırdan boşaltılarak imha edildi. Araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ceviz içi numuneleri fiziki ve duyusal muayenelere tabi tutuldu. Yapılan analizlerde, ürünlerin Türk Gıda Kodeksine aykırı olduğu belirlendi. Cevizlerin tüketiminin insan ve hayvan sağlığına uygun olmadığı ortaya çıktı. Analiz sonuçlarına dayanarak, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü kontrol ekiplerinin nezaretinde, 79 ton kabuksuz ceviz içi imha edildi. Yetkililer, insan sağlığını tehdit eden bu tür ürünlerin ülkeye sokulmasının önüne geçilmesi için denetimlerin sürdürecek" ifadelerine yer verildi.

Akçakale Sınır Kapısı'nda 79 Ton Ceviz İçi Ele Geçirildi
Kaynak: ANKA / Yerel

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