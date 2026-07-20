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AK Parti İstanbul Milletvekilleri saha çalışmalarını sürdürüyor

AK Parti İstanbul Milletvekilleri saha çalışmalarını sürdürüyor
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AK Parti İstanbul Milletvekilleri, Güngören, Sarıyer ve Tuzla'da düzenlenen saha programlarında vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Ak Parti İstanbul Milletvekilleri, bu hafta Güngören, Sarıyer ve Tuzla'da düzenlenen saha programlarına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçe teşkilatlarının koordinasyonunda gerçekleştirilen programlarda mahalle ziyaretleri, esnaf buluşmaları ve çeşitli temaslar gerçekleştirildi. Gün boyunca farklı noktalarda vatandaşlarla birebir görüşen milletvekilleri, talep, öneri ve beklentileri dinleyerek not aldı. Samimi bir atmosferde geçen ziyaretlerde hem ilçelere ilişkin gündem başlıkları hem de İstanbul'un öncelikli meseleleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Programlar kapsamında teşkilat mensuplarıyla da bir araya gelen milletvekilleri, sahada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mahalle başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve gönüllülerle gerçekleştirilen istişarelerde teşkilat çalışmalarının güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapılırken, vatandaş odaklı hizmet anlayışının önemine vurgu yapıldı. Esnaf ziyaretlerinde hayırlı işler temennisinde bulunan milletvekilleri, iş yeri sahipleriyle ekonomik gündem, ticari hayat ve ilçelerin ihtiyaçları üzerine sohbet etti. Mahallelerde karşılaşılan vatandaşlarla gerçekleştirilen görüşmelerde ise eğitimden ulaşıma, çevreden sosyal hizmetlere kadar birçok konuda talepler dinlenerek ilgili birimlere iletilmek üzere kayıt altına alındı.

Ak Parti'nin siyaset anlayışının temelinde milletle güçlü iletişim kurmanın bulunduğunu ifade eden milletvekilleri, sahadan aldıkları geri bildirimlerin hem TBMM'deki çalışmalarına hem de teşkilat faaliyetlerine önemli katkı sağladığını belirtti. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı koordinasyonunda sürdürülen saha programlarıyla milletvekilleri, teşkilat mensupları ve vatandaşlar arasındaki istişare kültürünün güçlendirilmesi hedeflenirken, İstanbul'un 39 ilçesinde vatandaşlarla doğrudan temas kurmaya yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği ifade edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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