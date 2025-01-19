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AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı, Tarım ve Orman Bakanı ile Görüştü

AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı, Tarım ve Orman Bakanı ile Görüştü
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AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya gelerek ilçenin tarım ihtiyaçlarını ve beklentilerini aktardı. Toplantıda Gıda Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Boğazköy Barajı ve çiftçilere destek konuları ele alındı.

Ak Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya geldi.

Bakan Yumaklı ile bir araya gelen AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı İleri, ilçenin istek ve beklentilerini aktardı.

Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri, "İlçemiz özelinde Gıda Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin, ilçemizde yetiştirilen ürünlere değer katacağı konusundaki fikirlerimizi beyan ederek, bir ihtiyaç olduğunu, ayrıca Boğazköy Barajı'ndaki HES oranın yükseltilmesini, sözleşmeli ve planlı üretimin teşvik edilmesi ve çiftçilerimizin farklı konularda daha fazla desteklenmesi konularını, değerli Bakanımıza ilçemiz adına aktardık. Sayın Bakanımıza ziyaretleri ve ilçemize yakın ilgileri için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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