AK Parti heyeti Safranbolu'da esnafların taleplerini dinledi

Ak Parti Karabük milletvekilleri teşkilat mensupları ile birlikte Safranbolu'da esnaflarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Ak Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Yasin Aydın ile il ve ilçe teşkilatlarının katılımıyla oluşan heyet, Safranbolu'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

İlçe merkezindeki iş yerlerini tek tek gezen heyet, esnafla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Vatandaşlarla da bir araya gelen milletvekilleri ve teşkilat mensupları, Safranbolu'nun ihtiyaçları ve yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerin, esnafın nabzını tutmak ve vatandaşla birebir ilişki kurmak açısından verimli geçtiği belirtilirken, benzer çalışmaların devam edeceği ifade edildi. - KARABÜK