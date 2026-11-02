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AK Parti Milletvekili Hatipoğlu, Gaziemirspor'u 5-0 yenen Eskişehirspor'u tebrik etti

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AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehirspor'un deplasmanda Gaziemirspor'u 5-0 yendiği maçın ardından kulübü tebrik mesajıyla kutladı. Hatipoğlu, futbolcular, teknik heyet ve taraftara teşekkür ederek 'Bu şehir arkanızda, bu taraftar sizinle' ifadesini paylaştı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, deplasmanda Gaziemirspor'u 5-0 mağlup eden Eskişehirspor'u yayımladığı mesajla tebrik etti.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Gaziemirspor deplasmanında 5-0 galip gelen Eskişehirspor'u kutlayarak, "Bu şehir arkanızda, bu taraftar sizinle" mesajını paylaştı. Maçın ardından duyduğu memnuniyeti dile getiren Hatipoğlu, kulübe ve taraftarlara şu sözlerle destek verdi:

"Helal olsun Eskişehirspor! 5-0'lık bu güzel galibiyetle yine göğsümüzü kabarttınız. Sahada mücadele eden futbolcularımıza, teknik heyetimize ve yüreği Eskişehirspor için atan büyük taraftarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bu şehir arkanızda, bu taraftar sizinle! Eskişehirspor'umuzun olduğu her yerde desteğimiz de inancımız da tam. Birlikte başaracağız!"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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