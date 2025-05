AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı: 22 Yılda İzmir'e 65,5 Milyar TL Yatırım

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün İzmir'de son 22 yılda gerçekleştirdiği yatırımları sosyal medya hesabında paylaştı. Başkan Saygılı, 2003 yılından bu yana İzmir'e 65,5 milyarlık yatırım yapıldığını belirterek, "Tam 221 dev eser, 61,5 milyar TL'lik yatırım, her damlasında hizmet, her karışında emek var" ifadelerine yer verdi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ünün son 22 yılda İzmir'e kazandırdığı yatırımları açıklayan AK Parti İzmir il Başkanı Bilal Saygılı'nın açıklaması şu şekilde; "İzmir'e değer katmaya, toprağını bereketlendirmeye, suyunu geleceğe taşımaya devam ediyoruz. AK Parti iktidarları olarak Devlet Su İşlerimiz 22 yılda; 36 Baraj, 10 Gölet, 9 Yeraltı Depolama Tesisi, 51 Sulama Tesisi ile 46.558 hektar alan sulamaya açıldı, 5 İçmesuyu Tesisi ile 133,6 milyon m içmesuyu temin edildi. 1 Arazi Toplulaştırma Projesi ile 10.950 hektar arazide verim arttı. 109 Taşkın Koruma Tesisi ile can ve mal güvenliği sağlandı. Tam 221 dev eser, 61,5 Milyar TL'lik yatırım, her damlasında hizmet, her karışında emek var! İzmir'i ihmal edenlere rağmen, AK Parti olarak çalışıyor, üretiyor, şehrimizi yarınlara taşıyoruz!" - İZMİR