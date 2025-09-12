AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekçi: 'Hedefimiz Terörsüz Türkiye'

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, "Hedefimiz Terörsüz Türkiye" dedi.

Zeybekçi, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Tekirdağ'da partililerle bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ak Parti Tekirdağ İl Başkanlığı tarafından Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda partililere hitap eden AK Parti Ekonomik İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, Cumhur İttifakı'nın hizmet anlayışıyla siyasete yön verdiğini belirterek, "Yola çıkarken cumhurbaşkanımıza söylediği bir şey vardı. Bundan sonra Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi. Genel itibariyle orada söylediği şey biz yönetmeye, idare etmeye gelmedik. Biz hizmetkar olmaya geldik. Bugüne kadar da hep hizmet siyaseti yaptık. Cumhur İttifakı mensupları olarak başımız dik, alnımız açık, niyetimiz halis, amacımız hizmet etmektir" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında "Terörsüz Türkiye" vurgusu yapan Zeybekçi, "Bir zamanlar 2023 yılı Mayıs seçimlerinde terör örgütünün partisi altılı, yedili masanın etrafında bas bas bağırmıyor muydu? Irak'taki ve Suriye'deki kazanımlarımızın aynısını Türkiye'de gerçekleştireceğiz dediği için bu millet, devleti, vatanı ve bayrağı Recep Tayyip Erdoğan'a emanet etti. Ondan sonra artık inlerinden bile çıkamaz hale geldiler. Burunlarını bile gösteremez hale gelen bir terör örgütünden bahsediyoruz. Bundan sonra da tek vatan, tek millet, tek bayrak ve tek devlet düsturu ile yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

CHP'de yaşanan mahkeme süreçlerine de değinen Zeybekçi, "Bugün Türkiye'de siyaseten yaşanan şeyler inanın bizi sevindirmiyor. CHP'de yaşanan bu çürümüşlük ve yozlaşma siyasetin değer kaybıdır. Şikayetçi biz değiliz, dava açan da biz değiliz. Bu tamamen CHP'nin kendi iç meselesidir. Mahkeme kararları varsa uygulanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti devletse eğer, o kararları uygulatır" dedi. - TEKİRDAĞ