Belgin Uygur: Osmaniye'nin yanında olmaya devam edeceğiz

(OSMANİYE) Haber: Erhan ÖZMEN

- Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Osmaniye'ye ziyaretinde, "On bir ilimizde olduğu gibi Osmaniye'mizde de yaralar sarılmış. İnşallah bundan sonraki süreçte de yine Osmaniye'nin yanında inşallah olmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, STK buluşmaları kapsamında Osmaniye'ye geldi. Osmaniye İl Özel İdaresi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen buluşmada, Osmaniye'de aktif rol alan STK'lar ve dernekler katıldı.

Uygur, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Gerçekten asrın felaketini yaşadık. On bir ilimizde olduğu gibi Osmaniyemiz'de de yaralar sarılmış. İnşallah bundan sonraki süreçte de yine konuya dair ne varsa Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün kurumlarımızla, kuruluşlarımızla yine Osmaniye'nin yanında olmaya devam edeceğiz. Asrın felaketinin aslında nasıl bir asrın dayanışmasına dönüştürdüğünü hep birlikte gördük. Hep birlikte buna şahitlik ettik. O dayanışma kültürü, o bir ve beraber olma kültürü, o vakıf medeniyeti var, bu millet kardeşlik bağlarıyla birbirine bağlı bir millet."

"MAZLUMUN DUASI OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Zor bir coğrafyadayız. Ateş gemileriyle sarılı bir coğrafyadayız. Ama bu coğrafya güçlü bir liderin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kendi istikametini belirlemiş, kendi menfaatlerini kendi istikametini şekillendirerek; milli menfaatlerini her şeyin üzerine koyarak muhalefetin aksine hem kendi bölgesinde kendi coğrafyasında sözü dinlenen, artık masada yön veren, insani diplomasiye en üst düzeyde kullanan bir liderle bir Türkiye. Bir de içinde bulunduğu coğrafyada buluşmazlıklarda çözüm noktasında rol oynayan bir Türkiye. Bir de Gazze başta olmak üzere dünyanın neresinde bir zulüm varsa, bir haksızlık varsa o zulme ve haksızlığa her platformda Birleşmiş Milletler başta olmak üzere 'dur' diyen o zulmün ve haksızlığın karşısında olan, haklının güçlü olduğu bir dünya oluncaya kadar dünya beşten büyüktür demeye devam edeceğiz diyen bir ülke. Bütün ümmetin umudunda, duasında olan bir Türkiye olarak inşallah biz yolumuza o kutlu yürüyüşümüzde daha nice 25 yılda Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda o güçlü destekle o heyecanla, Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde Cumhur İttifakı'mız olarak ülkemiz için, milletimiz için, sevdalanmaya; vatanımız bayrağımız için, istiklalimiz, istikbalimiz için inşallah mücadele etmeye ve yine bütün mazlumun umudu olmaya, duası olmaya inşallah devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA