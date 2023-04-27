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AK Parti'den CHP'li başkana ziyaret

AK Parti'den CHP'li başkana ziyaret

Yerel Haberler

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, AK Parti il yönetimini makamında ağırladı.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, AK Parti il yönetimini makamında ağırladı.

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Başkan V. Subaşı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Milletvekili Adayı Halil Eldemir ve AK Parti il teşkilatını makamında ağırladı. Başkan V. Subaşı gündem konularının tartışıldığı ve seçim değerlendirilmesinin yapıldığı ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Adalet ve Kalkınma Partisi Bilecik Milletvekili Adayı Halil Eldemir ve il yönetimini belediyemizde ağırladık. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Bilecik Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti Bilecik Subaşı Yerel Haberler

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