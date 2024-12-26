AK Parti Bilecik İl Kongresi 28 Aralık'ta Gerçekleşecek

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 8. Olağan İl Kongresi'nin 28 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'da yapılacağını duyurarak, tüm partilileri kongreye davet etti.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 28 Aralık Cumartesi günü saat 13: 00'da Atatürk Spor Salonu'nda Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun katılımı ile gerçekleşecek. Kongre öncesi bir açıklama yapan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Atatürk Spor Salonu'nda şölen havasında geçecek olan kongremizi Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve birçok milletvekilimizin gelmesi bizleri memnun etti. Kongremizi birlik ve beraberlik içinde gerçekleştireceğiz. Cumartesi günü şölen havasında geçek kongremize tüm partililerimiz davet ediyor" dedi. - BİLECİK