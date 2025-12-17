Haberler

Kanadalı havayolu şirketi Air Transat'tan İGA İstanbul Havalimanı'na ilk direk uçuş

Güncelleme:
Kanada'ya ait havayolu şirketi Air Transat, İstanbul Havalimanı'na ilk uçuşunu gerçekleştirerek Türkiye ile Kanada arasında önemli bir bağlantı sağladı. İlk sefer, Toronto-İstanbul hattında yapıldı.

Kanada'ya ait havayolu şirketi Air Transat, İstanbul Havalimanı'na ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Uzun yıllar sonra Kuzey Amerika kıtasından anlaşılan ilk havayolu şirketi olan Air Transat, İga'nın 2025 yılında uçuş ağına kattığı dokuzuncu, toplamda hizmet verdiği 116. tarifeli yolcu hava yolu şirketi olarak kayıtlara geçti.

Dünyada 330'un üzerinde destinasyona uçuş imkanı sunan İGA İstanbul Havalimanı, Kanadalı havayolu olan Air Transat ile iş birliği yaptı. İşbirliği çerçevesinde Kuzey Amerika kıtasından İstanbul'a "ilk uçuşu" 17 Aralık'ta Toronto- İstanbul seferi ile başladı.

Türkiye ile Kanada arasında önemli bir köprü görevi görmesi bekleniyor

Amerika ve Avrupa'daki tatil destinasyonlarına odaklanan uçuşlarıyla öne çıkan ve 2025'te Dünya Havayolu Ödülleri'nde "Dünyanın En İyi Turistik Havayolu" seçilen Air Transat'ın operasyonları, Türkiye ile Kanada arasında hem turistik hem de iş amaçlı seyahatlerde önemli bir köprü görmesi bekleniyor.

"Bu yeni hat, İstanbul'un uluslararası havacılıktaki lider rolünü pekiştirecek"

Air Transat ve İGA İstanbul Havalimanı yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen özel etkinlikte konuşan İGA İstanbul Havalimanı Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Server Aydın, "İGA İstanbul Havalimanı olarak, dünyanın en önemli küresel bağlantı noktalarından biri olma vizyonumuzu her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Air Transat'ın İstanbul'a uçuşlara başlaması, Amerika kıtası ile olan bağlarımızın stratejik olarak genişlediğini ve küresel ağımızın daha da derinleştiğini gösteriyor. Bu yeni hat, yalnızca Türkiye ile Kanada arasında turizm ve ticaret potansiyelini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda İstanbul'un uluslararası havacılık ekosistemindeki lider rolünü pekiştirecek. Air Transat'ın aramıza katılmasından büyük memnuniyet duyuyor, birlikte çok daha güçlü bir küresel bağlantı ağı oluşturacağımıza inanıyoruz" dedi.

Air Transat'ın ilk seferi TS214, 16 Aralık akşamı Toronto'dan havalanarak 17 Aralık saat 14.45'te İstanbul'a indi. Dönüş yönündeki ilk uçuş ise TS215 seferiyle 17 Aralık saat 16.40'ta İstanbul'dan Toronto'ya düzenlendi. Air Transat'ın yürüttüğü İstanbul uçuşları, Salı ve Cumartesi akşamları, İstanbul'dan dönüş seferleri ise Çarşamba ve Pazar günleri yapılacak. Seferler haftada 2 uçuş ile başlayacak ve Haziran 2026 itibarıyla haftada 3 uçuşa çıkarılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

