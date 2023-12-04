Ahlat'ta '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' kutlandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" düzenlenen programla kutlandı.

Ahlat'ta Saadet Ayber Özel Eğitim ve Uygulama Okulu tarafından düzenlenen programa Ahlat Engellilerle El Ele Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ve ilçede faaliyet gösteren özel eğitim okulları destek verdi. Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda bir konuşma yapan Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, programda emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirterek, "Böyle anlamlı bir günde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Birleşmiş Milletler öncülüğünde bütün dünyada kabul gören 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün ülkemizdeki ve dünyadaki tüm engelli kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemizde 3 Aralık münasebetiyle düzenlenen etkinliklerin, oluşan hassasiyetin engelli kardeşlerimizin hayatlarını daha da kolaylaştıracak adımların atılmasına vesile olmasını diliyorum. Şüphesiz engelli kardeşlerimizin meselelerini, sıkıntılarını hatırlamak, başarılarının farkına varmak sadece bir günün sınırlarına hapsedilmeyecek kadar önemlidir. Bununla birlikte Dünya Engelliler Günü 1992'den bu yana engelli vatandaşlarımızın topluma kazandırılması, haklarının tam ve eşit şekilde sağlanması noktasında ciddi bir farkındalık oluşturuyor. Bugün vesilesiyle bir muhasebe, bir murakabe yapılarak gelinen nokta ile hedefler arasındaki mesafe net olarak görülebiliyor. Dünya genelinde bir milyardan fazla kişinin engelli olduğu tahmin edilirken, bu sayı dünya nüfusunun yüzde 15'ine tekabül ediyor. Ülkemizde yapılan araştırma verilerine göre de ülkemiz nüfusunun yüzde 12'sini engelli kardeşlerimiz oluşturuyor. Aileleriyle birlikte ele aldığınızda engellilik konusu 85 milyonluk nüfusumuzun yaklaşık 30 milyonunu çok yakından ilgilendiriyor. Hiçbir yöneticinin, hiçbir bürokratın, hiçbir ferdin, her üç kişiden birini ilgilendiren bir mesele karşısında kayıtsız kalması, gözünü kapatması mümkün değildir. Onun için bu meselenin kamu ve özel sektör kuruluşlarımızın belediyelerimizin, sivil toplum örgütlerimizin, üniversitelerimizin, iş adamlarımızın ana önceliklerinden biri olması gerekiyor. Engellilerin toplum hayatımıza tam ve sorunsuz bir şekilde katılımı noktasında elbette kamunun inisiyatif alması, liderlik yapması şarttır. Ancak bu meselenin çözümü için tüm toplum kesimlerinin adeta bir seferberlik ruhuyla hareket etmesi gerekiyor. Önce insan diyen, insanı eşrefi mahlükat olarak, yani yaratılmışların en şereflisi olarak gören herkes, engelli kardeşlerimizin sorunlarıyla hemhal olmak, yakından ilgilenmek durumundadır. Engelli vatandaşlarımızın bizim gerçeğimiz, bizim bir parçamız olduğunu kavramak ve buna göre tavır geliştirmek zorundayız" dedi.

Okulları, şehirleri, sokakları, eğitim materyallerini yeniden düzenleyerek, yeniden inşa ederek engelli kardeşlerimizin eğitiminin önündeki engelleri tek tek kaldırmaya çalıştıklarının altını çizen Kaymakam Bingöl, "İnşallah vazgeçmeden, yılmadan, yorulmadan mücadelemizi sürdüreceğiz. İlçemizde özel eğitim konusunda, ülkemizdeki gelişmelere paralel olarak çalışmalar yapılmakta ve her geçen gün ilerleme kaydedilmektedir. Bu çerçevede istatistiki bilgileri paylaşacak olursak: 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ilçemizde Saadet Ayber Özel eğitim Uygulama Okulu 1. ve 2. kademe olarak açılmış ve 39 öğrenciyle eğitime devam etmektedir. Şehit Erdoğan Gökbulak Anaokulu bünyesinde 2023-2024 eğitim-öğretim yılında okul öncesi özel eğitim sınıfı açılmış ve 3 öğrencisi mevcuttur. 2023-2024 eğitim-öğretim yılında Şehit Eren Öztürk İlkokulu bünyesinde özel eğitim alt sınıfı açılmış ve 10 özel öğrenciyle eğitim yapmaktadır. Yine içinde bulunduğumuz eğitim öğretim yılında ilçemiz Anadolu Mesleki Teknik Lisesi bünyesinde 2 özel eğitim sınıfı açılmış olup toplamda 9 özel öğrencisi mevcuttur.

İlçemiz Ertuğrul Gazi Ortaokulunda, yakın tarihte ortaokul düzeyinde özel alt sınıf açılacaktır. Bununla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca ilçemizde bulunan iki adet Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde yaklaşık 330 öğrenci, okul dışı saatlerde ve günlerde destek eğitimi almaktadır. İlçemizde özel eğitimdeki bu iyileştirme ve geliştirme çalışmalarında emeği geçen tüm öğretmen, idareci ve yöneticilerimize özellikle de desteklerini esirgemeyen özel öğrencilerimizin velilerine teşekkür ediyorum. Engelli kardeşlerimizin her alanda sergiledikleri başarıların önümüzdeki dönemde artarak devam etmesini diliyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla milletçe engellilik konusu karşısında daha sorumlu, bilinçli ve duyarlı davranmak zorunda olduğumuzun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Engelliler Gününün ülkemizdeki ve tüm dünyadaki engelliler için hayırlara vesile olmasını diliyor, sizlere saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından özel eğitim okulu öğrencileri tarafından yapılan gösteri, koro ve şiir okumaları izleyenlerden büyük alkış aldı. Renkli geçen kutlama programı düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödüllerinin verilmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. Öte yandan Ahlat Engellilerle Ele Ele Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından engellilere ve ailelerine yönelik ilçedeki bir alış veriş merkezinde yemekli müzik eğlence programı düzenlendi. - BİTLİS