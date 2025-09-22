Ahilik Haftası Etkinlikleri Kapsamında Esnafa Ziyaret

Ağrı'nın Hamur ilçesinde Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Müftüsü Harun Çelebi, esnaf ve sanatkarları ziyaret etti.

Ziyaretlerinde esnafa İslam ticaret ahlakı, üretim ve tüketim ahlakı, helal bilinci, helal kazancın önemi, sözde ve işte doğruluk, kardeşlik ahlakı ve birlikte çalışma kültürü gibi konularda bilgilendirmelerde bulunan Çelebi, Ahilik kültürünün önemine dikkat çekti.

Müftü Çelebi, haftanın esnaf ve sanatkarlara hayırlı olması temennisinde bulundu.