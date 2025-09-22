Ahilik Haftası Etkinlikleri Kapsamında Esnafa Ziyaret
Ağrı'nın Hamur ilçesinde İlçe Müftüsü Harun Çelebi, Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde esnaf ve sanatkarları ziyaret ederek İslam ticaret ahlakı ve Ahilik kültürünün önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Ziyaretlerinde esnafa İslam ticaret ahlakı, üretim ve tüketim ahlakı, helal bilinci, helal kazancın önemi, sözde ve işte doğruluk, kardeşlik ahlakı ve birlikte çalışma kültürü gibi konularda bilgilendirmelerde bulunan Çelebi, Ahilik kültürünün önemine dikkat çekti.
Müftü Çelebi, haftanın esnaf ve sanatkarlara hayırlı olması temennisinde bulundu. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel