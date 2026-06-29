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Ağrı'da yaz spor okulları ve Enduro ATV Şampiyonası için hazırlık toplantısı yapıldı

Ağrı'da yaz spor okulları ve Enduro ATV Şampiyonası için hazırlık toplantısı yapıldı
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Ağrı'da yaz döneminde gerçekleştirilecek GSB Yaz Spor Okulları ile Türkiye Enduro & ATV Şampiyonası için planlama toplantısı düzenlendi. Kentin spor vizyonu doğrultusunda hazırlıkların titizlikle sürdüğü belirtildi.

Ağrı'da yaz döneminde gerçekleştirilecek iki büyük spor organizasyonu için planlama toplantısı düzenlendi. Toplantıda, 29 Haziran'da açılışı yapılacak GSB Yaz Spor Okulları ile 3-4-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Enduro & ATV Şampiyonası hazırlıkları ele alındı. Ağrı'nın spor vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, çocukların sporla buluşturulması ve şehrin Türkiye'nin spor gündemine taşınması hedefleniyor.

YAZ SPOR OKULLARI İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Ağrı'da 29 Haziran'da açılışı yapılacak GSB Yaz Spor Okulları için planlama çalışmaları devam ediyor. Yaz spor okullarıyla çocukların sporla buluşturulması, fiziksel gelişimlerine katkı sağlanması ve yaz dönemini verimli geçirmeleri hedefleniyor.

ENDURO VE ATV ŞAMPİYONASI AĞRI'DA DÜZENLENECEK

Ağrı, 3-4-5 Temmuz tarihlerinde Türkiye Enduro & ATV Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Organizasyonla birlikte kentin Türkiye'nin spor gündemine taşınması ve spor turizmi açısından önemli bir hareketlilik yaşanması bekleniyor.

AĞRI'NIN SPOR VİZYONU ELE ALINDI

Ağrı'yı sporun merkezi yapma hedefi doğrultusunda tüm ekiplerin sahada olduğu belirtildi. Kentte gerçekleştirilecek organizasyonlar için hazırlıkların büyük bir titizlikle sürdüğü ifade edildi.

Haber: Servet Arslan

Dilşad Özcan
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