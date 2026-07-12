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Ağrı'da 1.071 lise öğrencisi için kültürel ve tarihi gezi programı düzenlenecek

Ağrı'da 1.071 lise öğrencisi için kültürel ve tarihi gezi programı düzenlenecek
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Ağrı Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde 1.071 lise öğrencisinin katılımıyla Ahlat, Çanakkale ve Ankara'yı kapsayan kültürel ve tarihi gezi programı düzenlenecek.

Ağrı Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde, milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirilmesi amacıyla kültürel ve tarihi gezi programı düzenlenecek. "1071 Ruhundan Türkiye Yüzyılı Vizyonuna" temasıyla gerçekleştirilecek programa, Ağrı'da öğrenim gören 1.071 lise öğrencisi katılacak.

1.071 LİSE ÖĞRENCİSİ KATILACAK

Program, 17 Temmuz 2026 ile 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Gezi kapsamında öğrenciler, Ahlat, Çanakkale ve Ankara'yı ziyaret ederek Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasını yerinde görme imkanı bulacak.

AHLAT, ÇANAKKALE VE ANKARA ZİYARET EDİLECEK

Program kapsamında öğrenciler, Malazgirt Zaferi'nin ruhunu yaşatan Ahlat'ı, milletin bağımsızlık mücadelesinin simgesi Çanakkale'yi ve Cumhuriyet'in başkenti Ankara'yı ziyaret edecek. Öğrenciler, gezi süresince tarihi ve kültürel mirası yakından tanıma fırsatı elde edecek.

MİLLİ BİLİNÇ VE TARİH ŞUURU GÜÇLENDİRİLECEK

Düzenlenecek etkinliklerle öğrencilerin milli bilinç, tarih şuuru ve medeniyet tasavvurlarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Programın, gençlerin milli ve manevi değerlerle bağını güçlendirmesi ve tarihi mekanları yerinde tanımalarına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Haber: Servet Arslan

Dilşad Özcan
Dilşad Özcan
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