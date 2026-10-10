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Ağrı ve Van kız voleybol takımları Türkiye 8. Voleybol Şampiyonası'nda karşılaştı

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Ağrı ve Van kız voleybol takımları Türkiye 8. Voleybol Şampiyonası'nda karşılaştı
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Bizim Çocuklar Türkiye 8. Voleybol Şampiyonası'nda Ağrı ve Van Çocuk Hakları Komitesi kız voleybol takımları karşılaştı. Karşılaşmada sporcular takım ruhu ve dayanışma sergiledi; organizasyonla çocukların gelişimine katkı ve dostluk bağlarının güçlenmesi amaçlanıyor.

"Bizim Çocuklar Türkiye 8. Voleybol Şampiyonası Grup Müsabakaları" kapsamında, Ağrı ve Van Çocuk Hakları Komitesi kız voleybol takımları karşı karşıya geldi.

Bizim Çocuklar Türkiye 8. Voleybol Şampiyonası Grup Müsabakaları kapsamında Ağrı Çocuk Hakları Komitesi Kız Voleybol Takımı ile Van Çocuk Hakları Komitesi Kız Voleybol Takımı arasında karşılaşma oynandı.Mücadele ve heyecanın yaşandığı karşılaşmada sporcular, takım ruhu, azim ve dayanışma örneği sergiledi. Organizasyonla çocukların spor aracılığıyla yeteneklerini keşfetmeleri, fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması ve dostluk bağlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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