Ağrı'da 2026'da 357 Ton Bal Üretimi Hedefleniyor

Ağrı'da 2026 yılı bal hasadında yaklaşık 357 ton üretim hedefleniyor. Kovan başına ortalama 12,5 kilogram verimin öne çıktığı sezonda, coğrafi işaretli Ağrı Geven balının üretimini artırmak için de yeni bir çalışma başlatıldı.

Ağrı'da arıcıların aylar süren emeği bal hasadıyla karşılığını buluyor. Kentin zengin florası ve yaylalarındaki bitki çeşitliliği, arıcılık için önemli bir potansiyel sunarken bu yıl yaklaşık 357 ton bal üretimi hedefleniyor.

Sezonda kovan başına ortalama 12,5 kilogram verim öne çıkarken, özellikle temmuz ve ağustos aylarında yaylalarda yoğunlaşan geven ve boğa dikeni gibi bitkiler arılar için önemli bir besin kaynağı oluşturuyor.

Kentte üretimin önemli değerlerinden biri olan coğrafi işaretli Ağrı Geven balı için de çalışma başlatıldı. İl Özel İdaresinin desteğiyle 4 bin arısız kovan üretilecek. Kovanların 2 bini Ağrı Merkez ve Doğubayazıt'taki meslek liselerinde öğrenciler tarafından hazırlanırken, kalan 2 bin kovanın ihale yoluyla temin edilmesi planlanıyor.

Çalışmanın ilk aşamasında 6 arıcıya 84 kovan teslim edilecek. Projeyle arıcılık kapasitesinin artırılması ve Ağrı Geven balının marka değerinin güçlendirilerek daha geniş pazarlara ulaştırılması amaçlanıyor.

"357 ton bal verimi bekliyoruz"

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, bal hasadı programında arıcılarla bir araya gelerek üretim çalışmalarını yerinde inceledi. Arıcıların çalışmalarından bilgi alan Bozkurt, 2026 yılının kentte tarımsal üretim açısından bereketli geçtiğini belirterek bal üretimindeki beklentinin de yüksek olduğunu ifade etti.

Bozkurt, arıcılığın yalnızca ekonomik açıdan değil, insan sağlığı ve doğadaki ekolojik denge açısından da önemli olduğunu belirterek, arının insanoğluna sağladığı faydalara dikkat çekti.

Ağrı'nın arıcılık açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Bozkurt, özellikle kentin zengin florasına ve yaylalarına dikkat çekti. Bozkurt, Tarım ve Orman Müdürlüğünden aldığı bilgiler doğrultusunda 2026 yılında yaklaşık 357 ton bal hasadı beklediklerini, arıcılardan aldığı bilgilere göre ise kovan başına ortalama 12,5 kilogram verim elde edildiğini söyledi.

Ağrı topraklarının oldukça zengin ve verimli olduğunu ifade eden Bozkurt, kentin özellikle Geven balı açısından önemli bir değere sahip olduğunu belirtti. Geven ve boğa dikeni gibi bitkilerin temmuz ve ağustos aylarında arılar tarafından yoğun şekilde tercih edildiğini kaydeden Bozkurt, bu nedenle arıcıların bu dönemlerde yaylalarda bir araya geldiğini aktardı.

Ağrı'nın coğrafi işaretli Geven balının üretiminin artırılması konusunda arıcılarla istişarelerde bulunduklarını belirten Bozkurt, Valilik olarak bu ürünün daha fazla üretilmesi ve marka değerinin yükseltilmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bu kapsamda İl Özel İdaresinin imkanlarıyla 4 bin arısız kovanın üretimi için çalışma başlatıldığını ifade eden Bozkurt, bunun yaklaşık 2 bininin Ağrı Merkez ve Doğubayazıt ilçelerindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde öğrenciler tarafından üretildiğini kaydetti.

Meslek liselerinin bu çalışmayla kentteki tarımsal üretime katkı sunduğunu belirten Bozkurt, kalan 2 bin kovanın ise ihale yöntemiyle temin edilerek arıcılara teslim edileceğini söyledi.

Bal hasadı programı kapsamında kovanların da arıcılara teslim edileceğini belirten Bozkurt, ilk etapta 6 arıcıya 84 kovanın verileceğini ifade etti.

Ağrı'nın yaylalarının, zengin florasının ve bitki çeşitliliğinin arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi için büyük bir imkan sunduğunu vurgulayan Bozkurt, yürütülen çalışmalarla Ağrı'nın bu potansiyelini daha güçlü bir marka değerine dönüştürmek istediklerini söyledi.

Bozkurt, özellikle Ağrı Geven balının ülkenin dört bir yanında tanınmasını ve üretiminin artırılmasını hedeflediklerini belirterek, tüm arıcılara bereketli ve hayırlı bir sezon temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı