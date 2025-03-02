Ağrı Dağı'nda Kayak Keyfi: Sporcular Unutulmaz Bir Deneyim Yaşadı

Ağrı İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı sporcular, Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı eteklerinde kayak yaparak unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Doğubayazıt ilçesi sınırlarında yer alan ve 5137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, son kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Doğal güzellikleriyle doğa tutkunlarının ilgisini çeken dağ, aynı zamanda tarih boyunca birçok efsaneye konu olmuş ve kutsal kitaplarda adı geçen Nuh'un gemisi efsanesiyle de biliniyor. Her yıl yerli ve yabancı dağcıları ağırlayan Ağrı Dağı, bu kez kayak sporcularına ev sahipliği yaptı. Ağrı İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı sporcular, uzman antrenörler eşliğinde Türkiye'nin çatısı olarak anılan Ağrı Dağı'nın eteklerinde kayak yapmanın heyecanını yaşadı.

Ağrı İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Çelebi, Ağrı Dağı'nın kış mevsimiyle birlikte eşsiz bir manzaraya kavuştuğunu belirtti. Çelebi, "Beyaz gelinliğini giymiş Ağrı Dağı'nın eteklerinde kayak sporcularımız unutulmaz bir deneyim yaşadı. Bu eşsiz doğada eğitimlerine devam eden sporcularımız, farklı bir atmosferde çalışma imkanı buluyor" dedi.

Ağrı Dağı'nın dört ülkenin sınırında yer alması nedeniyle uluslararası düzeyde büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden Çelebi, bölgenin hem kış sporları hem de doğa turizmi açısından cazibe merkezi olduğunu vurguladı. - AĞRI