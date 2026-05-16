Ağrı'da 2 bin 500 çiftçiye 50 bin meyve fidanı dağıtıldı

Ağrı Valiliği koordinesinde yürütülen proje kapsamında yüzde 75 hibeli destekle 2 bin 500 çiftçiye elma, armut ve kiraz fidanı dağıtıldı. Vali Koç, özel bireylerle birlikte fidan dikti.

Ağrı Valiliği himaye ve koordinesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Meyve Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 2 bin 500 çiftçiye 50 bin meyve fidanı dağıtıldı.

İl Özel İdaresi tarafından yüzde 75 hibeli olarak desteklenen proje kapsamında düzenlenen fidan dağıtım programı, Ağrı TRT Parkı'nda bulunan Çiftçi Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Proje kapsamında üreticilere elma, armut ve kiraz fidanları teslim edilirken, çiftçi başına 20 meyve ağacı dağıtıldı. Proje ile Ağrı'da meyve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve çiftçilerin üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Programın ardından Ozanlar köyünde meyve ağacı dikim etkinliği düzenlendi. Dünya Çiftçiler Günü ve Engelliler Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte Vali Mustafa Koç, özel bireylerle birlikte fidan dikti.

Burada konuşan Vali Koç, Dünya Çiftçiler Günü kapsamında hafta boyunca çeşitli etkinlikler planladıklarını belirterek, "Ağrı Zirai Kalkınma Faaliyet Planımız kapsamında ilimizde meyve ve sebze üretiminin artırılması noktasında önemli çalışmaları başlatmıştık. Bugün itibarıyla yüzde 75'i hibe olmak üzere toplam 2 bin 500 çiftçimize 50 bin meyve fidanını dağıttık" dedi.

Tarımsal üretim ve kırsal kalkınmanın güçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Koç, "Güçlü Türkiye, güçlü tarımdan geçer anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hükümetimiz tarım sektörünü stratejik bir alan olarak belirlemiştir. Biz de bu anlayış doğrultusunda Ağrı'da üretimi artırmaya yönelik projeleri hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Fidan dağıtım programının hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Koç, projeye destek veren İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline teşekkür etti.

Koç, konuşmasının sonunda Dünya Çiftçiler Günü ile Engelliler Haftası'nı kutlayarak, "Özel bireylerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu fidan dikim töreniyle haftayı birlik ve beraberlik içerisinde kutlamış oluyoruz" diye konuştu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
