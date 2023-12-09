Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, faydalı ve zararlı organizmaları temizlemek için sürvey çalışmaları yapıyor. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Müdürlüğü teknik elemanları, faydalı ve zararlı organizmaların var olup olmadığını ve yayılış alanını tespit ederek temizleme çalışmalarını sürdürecek.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü, faydalı ve zararlı organizmaları temizlemek için sürvey yapıyor

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından faydalı ve zararlı organizmaları temizlemek için faydalı ve zararlı organizma tespiti (sürvey) yapıldı.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Müdürlüğü teknik elemanları tarafından sonbahar kışlak faydalı ve zararlı organizmaların bir yerde var olup olmadığını, var ise yayılış alanını ve yoğunluğunu tespit ederek temizlemek için sürveyleri yapıldı. İl müdürlüğü teknik elemanlarınca yıl boyunca sürvey çalışmalarının devam edeceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR