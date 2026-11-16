Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Afyonkarahisar Tarım Müdürlüğü çiftçilere tarım sigortası ve desteklemeyi anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 eğitim toplantılarında çiftçilere tarımsal destekleme ve tarım sigortalarını anlattı. Şuhut ilçesi ile köylerde düzenlenen toplantılarda üreticilerin soruları teknik personelce yanıtlandı.

Afyonkarahisar'da çiftçilere yönelik 2026 yılı eğitim ve bilgilendirme toplantıları kapsamında üreticilere tarımsal üretim, desteklemeler ve tarım sigortaları hakkında bilgiler verildi.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde Şuhut ilçesi ile Erkmen, Omuzca, Yarımca, Saadet, Bayatçık, Köprülü ve Halımoru'nda çiftçi eğitim toplantıları gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğü şube müdürleri ve teknik personelinin katıldığı toplantılarda tarımsal üretim planlaması, bitkisel ve hayvansal üretim, yeni destekleme modeli, tarımsal desteklemeler, bitki ve hayvan sağlığı, hastalık ve zararlılarla mücadele, B-Reçete sistemi ve su verimliliği konuları ele alındı. Toplantılarda ayrıca tarım sigortalarının önemi, sigorta kapsamları ve üreticilerin yararlanabileceği teminatlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Çiftçilerin sorun, talep ve önerilerinin de dinlendiği toplantılarda sorular teknik personel tarafından yanıtlandı.

İl genelinde çiftçilerin bilinçlendirilmesi ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla eğitim çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 köpeğe aldırış etmedi, her gece bahçeye girip kedi mamalarını yedi

19 köpeğe rağmen her gece bunu yaptı! Rahatlığına diyecek yok
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın, Fransa maçı sonrası taraftarlara seslendi: Avrupa Şampiyonası ile birlikte...30

Maç biter bitmez taraftarlara seslendi!
Millilerimiz '0' çekti ama umutlar bitmedi! Kaderimiz bu akşam belli olacak25

"0" çektik ama umutlar bitmedi! Kaderimiz bu akşam belli olacak
Müvekkiliyle yasak aşk yaşayan avukatın mesajı pes dedirtti! 8,5 yıla kadar hapsi isteniyor

Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı: Kanını içsem doymam

Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk32

Sarıgül, kendisini tacizle suçlayan genç kızı arayıp bakın ne demiş

Genç doktor Pelin Pınar'ın şüpheli ölümünde babadan sarsıcı sözler

Genç doktor Pelin'in şüpheli ölümünde babadan sarsıcı sözler
Semiramis Pekkan'dan yıllar sonra Ajda Pekkan itirafı: Beni rakip olarak gördü

Ajda Pekkan hakkında yıllar sonra gelen itiraf! Meğer...
Kadir İnanır'ın mirası tartışılırken Orhan Gencebay da kararını açıkladı

Miras tartışmasına Orhan Gencebay da katıldı: Her şey onların