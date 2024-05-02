Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Tarımsal Üretim Planlanması Toplantısı Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Tarımsal Üretim Planlanması kapsamında İl Teknik Komite toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Harun Reşit Han Başkanlığında Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarım Havzaları Daire Başkanı Ergin Toprak ve İl Müdürü Özkan Parlak'ın katılım sağladığı toplantıda önemli konular ele alındı. Afyonkarahisar 2025-2027 yılı Bitkisel Üretim Planlaması hakkında bilgilendirme yapıldı. Planlamaya dahil edilecek ürünler, örnek münavebe sistemi ve planlama kapsamına alınması teklif edilmesi ürünler komitenin onayına sunuldu. - AFYONKARAHİSAR