Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Tarımsal Üretim Planlanması Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda, 2025-2027 yılı Bitkisel Üretim Planlaması hakkında bilgilendirme yapıldı ve önemli konular ele alındı.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Tarımsal Üretim Planlanması kapsamında İl Teknik Komite toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Harun Reşit Han Başkanlığında Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarım Havzaları Daire Başkanı Ergin Toprak ve İl Müdürü Özkan Parlak'ın katılım sağladığı toplantıda önemli konular ele alındı. Afyonkarahisar 2025-2027 yılı Bitkisel Üretim Planlaması hakkında bilgilendirme yapıldı. Planlamaya dahil edilecek ürünler, örnek münavebe sistemi ve planlama kapsamına alınması teklif edilmesi ürünler komitenin onayına sunuldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tarım Yerel Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title