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Afyonkarahisar'da Sürdürülebilir Koyun Projesi Hayata Geçirildi

Afyonkarahisar'da Sürdürülebilir Koyun Projesi Hayata Geçirildi
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Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı öncülüğünde geliştirilen Sürdürülebilir Koyun Projesi, 2025 bütçesinden 50 milyon TL ayrılarak yürütülüyor. Proje kapsamında 3 bin 72 koyun ve 128 koç, 127 yetiştiriciye teslim edildi.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın öncülüğünde hayata geçirilen "Sürdürülebilir Koyun Projesi", kırsal kalkınmaya umut oldu. 2025 yılı İl Özel İdaresi bütçesinden ayrılan 50 milyon TL'lik kaynakla yürütülen proje çerçevesinde düzenlenen törenle Anadolu Merinosu ırkı 3 bin 72 koyun ve 128 koç, İl genelindeki 127 yetiştiriciye teslim edildi.

Proje çerçevesinde, yüksek et ve döl verimiyle bilinen Anadolu Merinosu ırkı tercih edildi. Her üreticiye 24 dişi koyun ve 1 koç olmak üzere toplam 3 bin 175 küçükbaş hayvanın ön tahsisi gerçekleştirildi. Hayvanların sağlık ve kalite kontrolleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerleri tarafından çiftliklerde bizzat yapıldı. Törene Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Siper, İl Özel İdaresi yetkilileri ve destekten yararlanan vatandaşlar katıldı.

Gerçekleştirilen törende konuşan Vali Yiğitbaşı, "2025 yılı bütçesinde hayvan destekleme projesi kapsamında bizler 50 milyon liralık bir ödenek ayırdık ve bu kaynakla idaremiz tarafından kapsamlı bir proje sürdürülebilir koyunculuk projesi hazırlandı" dedi.

Tarım işletmeleri genel müdürlüğü TİGEM'den iş birliği ile yürütülen bu süreçte 127 yetiştiricimize her biri için 24 dişi ve 1 koç olmak üzere toplamda 3 bin 175 adet koyunun ön tahsisi gerçekleştirilmiştir, Projemizin temel amacı küçükbaş hayvancılığın ilimizde yaygınlaştırılması aynı zamanda hayvan varlığımızın arttırılmasıdır. İlimiz kapsamında verimi yüksek ırklarla kırsal kalkınmanın yine desteklenmesini sağlamaktır" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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