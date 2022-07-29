Afyonkarahisar'da 'Mutluluk Kervanı' projesi devam ediyor Afyonkarahisar Valiliğinin başlattığı 'Mutluluk Kervanı' projesi ile polis ekipleri tarafından çocuklara güvenli trafik anlatıldı. Afyonkarahisar Valiliğinin başlattığı 'Mutluluk Kervanı' projesi ile polis ekipleri tarafından çocuklara güvenli trafik anlatıldı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Mutluluk Kervanı' projesi çerçevesinde, Sülümenli beldesinde çocuklara yönelik eğitim çalışması yapıldı. Eğitimde trafik simülasyon eğitim aracı kullanılarak animasyon, film, video gibi gösterimler ile çocuklara trafik güvenliği anlatıldı. - AFYONKARAHİSAR İhlas Haber Ajansı / Yerel Trafik Şube Müdürlüğü Karahisar Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Afyonkarahisar'da 'Mutluluk Kervanı' projesi devam ediyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.