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Afyonkarahisar'da Jeotermal Kaynaklı Sera İhtisas Organize Tarım Bölgesi Çalışmaları Devam Ediyor

Afyonkarahisar'da Jeotermal Kaynaklı Sera İhtisas Organize Tarım Bölgesi Çalışmaları Devam Ediyor
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Afyonkarahisar'da Çay, Çobanlar ve Bolvadin ilçelerini kapsayan jeotermal kaynaklı sera ihtisas organize tarım bölgesi için yürütülen çalışmalar hakkında yapılan toplantıda, fizibilite raporları ve altyapı projeleri değerlendirildi.

Afyonkarahisar'ın 3 ilçesinde kurulacak olan jeotermal kaynaklı sera ihtisas organize tarım bölgesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'ın Çay, Çobanlar ve Bolvadin ilçelerini kapsayan jeotermal kaynaklı sera ihtisas organize tarım bölgesi için yürütülen çalışmaları değerlendirmek üzere bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, fizibilite raporu, genel yerleşim planı, imar, parselasyon ve altyapı projelerini yürüten firmanın yetkilisi Jeoloji Yüksek Mühendisi Fatih Üçgün tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı.

Toplantıya; Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Osman Ziya Bilim, AFJET Genel Müdürü İsmail Kara, Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Parlak, OTB Müdürü Gökhan Tüplek, İl Özel İdaresi Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Müdürü Kadir Örnek ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Faik Karakoç katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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