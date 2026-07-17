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Biçerdöver denetimleri sürüyor

Biçerdöver denetimleri sürüyor
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Afyonkarahisar'da hasat sezonu başladı. Tarım Müdürlüğü ekipleri, ürün kaybını önlemek için biçerdöver denetimleri yapıyor. Evciler ve İhsaniye'de sıkı kontroller sürüyor.

Afyonkarahisar'da hububat hasat sezonunun başlamasıyla birlikte, Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri ekipleri ürün kayıplarını en aza indirmek için sahaya indi.

Üreticilerin binbir emekle yetiştirdiği mahsulün tarlada kalmaması ve milli ekonomiye kazandırılması amacıyla il genelinde biçerdöver denetimleri aralıksız sürdürülüyor.

Hasat takviminin başlamasıyla birlikte özellikle Evciler ve İhsaniye ilçelerinde denetimlerini sıkılaştıran teknik ekipler, arazide adeta adım atılmadık yer bırakmıyor. Biçerdöverlerin arkasından dökülen dane miktarlarını tek tek kontrol eden uzmanlar, kurallara uymayan ve fazla dane kaybına sebep olan operatörlere göz açtırmıyor.

Gıda ve tarım kalitesinin korunması hedefiyle yürütülen saha çalışmalarında şu kritik hususlar titizlikle inceleniyor Açıklaması - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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