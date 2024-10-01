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Afyonkarahisar'da Haşhaş Ekim Sezonu İçin Bilgilendirme Eğitimi Düzenlendi

Afyonkarahisar'da Haşhaş Ekim Sezonu İçin Bilgilendirme Eğitimi Düzenlendi
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Toprak Mahsulleri Ofisi, 2024-2025 yılı haşhaş ekim döneminin başlaması dolayısıyla muhtarlara bilgilendirme eğitimi düzenledi. Ekim süreci, izin talepleri ve alım fiyatları hakkında detaylar verildi.

Toprak Mahsulleri Ofisi Afyonkarahisar Başmüdürlüğü tarafından 2024-2025 yılı haşhaş ekim döneminin başlaması dolayısıyla muhtarlara yönelik bilgilendirme eğitimi düzenledi.

Afyonkarahisar'a adını veren, ülke ekonomisine ve ihracata önemli katkılar sağlayan Haşhaşın bilinçli ekilmesi, ekim alanının artırılması ve uygulamalardaki değişiklikler konusunda muhtarlara bilgiler verildi.

Üreticiler ekim yapacağı parsel için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi alarak HÜBAS dan ekim izin talebinde bulunacak, muhtarına onaylatacak. Kapsül alım fiyatları; Geleneksel haşhaş kapsülleri için 25 TL/kg, TMO tohumlu Yüksek Morfinli haşhaş kapsülleri için 50 TL/kg (morfin oranına göre kademeli) haşhaş ekim başvuru süresi 30 Ekim 2024 tarihine kadar süreceği kaydedildi. Üretici başına 3 parsel ve 30 dekar ekim alanı sınırlaması uygulanmayacağı belirtilirken, yazlık ekilişler için başvuru yapılmayacağı kışlık ekim için izin belgesi düzenlenmiş alanlar için yenileme ekimi yapılabileceği kaydedildi.

Haşhaş ekim alanlarının uydu üzerinden de takip ve kontrol edilerek 500 metrekareden küçük parseller için haşhaş ekim başvurusunun yapılamayacağı aktarıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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